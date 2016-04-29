کشف حالت چهارم آب/ شناسایی آخرین مولکول موثر در دیابت

به گزاش خبرگزاری مهر، مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در هفته ای که گذشت به شرح ذیل است:

در این هفته شرکت ایسر از آخرین محصول خود که لپ تاپ بدون فن است رونمایی کرد تا خود را بعنوان رقیب جدی برای شرکت های بزرگ جهان در حوزه فناوری مطرح کند.

محققین آمریکایی با بکارگیری فناوری نانو موفق به ساخت باتری برای گوشی های هوشمند شدند که عمر آنها تقریبا بی نهایت است. این بار محققین دانشگاه Irvine آمریکا با جایگزین کردن نانوسیم های طلایی در قالب ژلاتین الکترولیت به جای لیتیوم توانستند قدرت باتری گوشی همراه را به طرز شگفت آوری افزایش دهند.

شرکت «شل» در راستای اجرای پروژه خودروی Project M با همکاری شرکت طراحی خودروی Murray که سازنده خودروهای فرمول وان و McLaren F۱ است، خودرویی را به مرحله تولید انبوه خواهد رساند که عنوان کم مصرف ترین اتومبیل مفومی جهان را یدک می کشد.

در هفته ای که گذشت دانشمندان آمریکایی با بکارگیری تکنیکی نوین توانستند از سلول های بنیادی پرتوان، سلول های عضلانی قلب تولید کنند.

آکادمی علوم چین، چاپگر سه بعدی را ساخته که قادر به کار کردن در فضا با شرایط ریزجاذبه است. این چاپگر منحصر به فرد قادر به چاپ قطعات فضاپیماها است. البته در ماه گذشته میلادی آژانس فضایی آمریکا، ناسا چاپگر سه بعدی را به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال کرد اما محققین چینی می گویند که چاپگر آنها قادر به تولید قطعات بزرگتری نسبت به چاپگر ناسا است.

در این هفته محققین دانشگاه Lincoln انگلیس توانستند پنجمین و آخرین مولکول موثر که در دیابت نوع یک توسط سیستم ایمنی بدن مورد حمله قرار می گیرد را شناسایی کنند.

پژوهشگران مرکز تحقیقاتی Oak Ridge National Lab آمریکا توانستند با قرار دادن آب تحت فشار قوی شاهد حالت چهارم آن باشند.

با انجام این آزمایش در واقع مولکول های آب شکل کانالی را به خود گرفتند که دارای شش گوشه است و عرض هر کانال به اندازه ۵ اتم بود. هر کانال ظرفیت قرار دادن یک مولکول را در خود داشت. نکته قابل توجه این است که مولکول های آب در آن فضای بسیار کوچک ویژگی از خود نشان دادند که فقط در مقیاس کوانتوم دیده می شود و به آن tunneling می گویند.

در این هفته مسابقات روبو کاپ جهان با حضور تقریبا ۳۰۰ تیم در رشته های مختلف از سراسر جهان در شهر «هیفی» واقع در استان «آنهویی» چین آغاز بکار کرد.