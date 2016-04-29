محمدعلی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات در شهرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز روند عادی خود را طی می کند و حضور مردم در ۱۹۳ شعبه، خوب و قابل قبول بوده است.

وی عنوان کرد: شعب روستایی اغلب در ساعات عصر شلوغ‌تر می شوند اما تاکنون نیز انتخابات روندی عادی را در این شهرستانها طی کرده است.

طالبی یادآور شد: از مجموع ۱۹۳ شعبه اخذ رای، ۱۰۲ شعبه شهری و ۹۱ شعبه روستایی است که تعداد شعب ثابت ۱۳۳ و شعب سیار نیز ۲۱ شعبه است.

وی، آمار واجدین شرایط شرکت در انتخابات را نیز بالغ بر ۱۲۲ هزار نفر اعلام کرد و افزود: مردم در شهرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مرحله اول حضوری خوب و حداکثری در انتخابات داشتند و در این دوره نیز تاکنون شاهد حضور خوب آنها در صحنه انتخابات بوده ایم.

رئیس ستاد انتخابات استان یزد از مردم دعوت کرد تا رای ریزی خود را به ساعات پایانی موکول نکنند چون به احتمال زیاد، تمدید زمان برگزاری انتخابات طولانی نخواهد بود.

وی افزود: نتیجه انتخابات نیز بسیار سریعتر از مرحله اول به مردم اعلام می شود و امیدواریم با حضور خوب مردم، یکی از دو کاندیدای حاضر در رقابت انتخاباتی، با آرای بالا راهی مجلس شود.