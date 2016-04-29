پیام حضور مردم درمرحله دوم انتخابات نمایش اقتدار و امنیت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز جمعه بعد از واریز رای خود در صندوق درجمع خبرنگاران اهمیت مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی را از مرحله نخست آن بیشتر دانست و گفت: سرنوشت حوزه های انتخابیه در شهرهای مختلف کشور و به تبع استان کردستان در مرحله دوم مشخص می شود.

وی با اشاره به اینکه اهمیت حضور مردم در صحنه های سرنوشت سازی هم چون انتخابات از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشتر شده است، عنوان کرد: خوشبختانه در طول ۳۷ سالی هم که از عمر بابرکت انقلاب می گذرد مردم همواره شرکت گسترده و پرشوری در صحنه های سرنوشت ساز داشته اند.

وی اظهارداشت: بدون شک بازهم پیام حضور و مشارکت مردم درمرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نمایش اقتدار و امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار کردستان ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران به عنوان مردمی ترین انقلاب دنیا یکی از ویژگی های اصلی و برجسته آن حضور همیشگی مردم در صحنه های مختلف بوده و هست.

زاهدی اضافه کرد: از مردم شهرستان های سنندج، دیواندره، کامیاران، مریوان و سروآباد دعوت می کنم به دلیل اهمیت مرحله دوم انتخابات هم چون مرحله نخست آن مشارکت گسترده ای داشته باشند.