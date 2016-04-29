کاندیداها به رأی مردم احترام بگذارند/تحقق مجلس مقتدربامشارکت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ساعتی پیش به همراه رئیس ستاد انتخابات لرستان، رئیس بازرسی انتخابات لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، فرمانده انتظامی لرستان، فرماندار و امام جمعه بروجرد از یکی از شعب اخذ رای حوزه انتخابیه بروجرد بازدید کرد.

وی در حاشیه بازدید خود از شعبه اخذ رای مستقر در مصلای بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در سه حوزه اصلی و دو حوزه فرعی استان لرستان برگزار می شود عنوان کرد: حوزه های اصلی بروجرد، خرم آباد و دورود است که در مجموع در این انتخابات ۱۰ کاندیدا با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

استاندار لرستان با بیان اینکه در این راستا مطابق روال گذشته از حوزه های انتخابیه بازدید خواهیم داشت گفت: ۷۶۵ حوزه اخذ رای در این حوزه های انتخابیه استان پیش بینی شده است.

بازوند با بیان اینکه واجدین شرایط رای دادن در لرستان طی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ۹۰۲ هزار نفر هستند گفت: توقع و انتظار ما این بوده که مردم به موقع در شعب اخذ رای حضور یافته و رای خود را به صندوق بیندازند.

وی با تاکید بر اینکه هر چه مشارکت مردم در انتخابات بالا باشد ما مجلس مقتدر و قوی خواهیم داشت گفت: خروجی یک مجلس مقتدر منجر به پیشرفت کشور خواهد شد.

استاندار لرستان همچنین با تاکید بر اینکه «میزان رای مردم است» و این جمله ای تاریخی از امام(ره) است عنوان کرد: هر چه مردم رای بدهند برای ما قابل قبول و مورد احترام خواهد بود.

بازوند با اشاره به اینکه کاندیداها نیز باید به رای مردم احترام بگذارند گفت: حضور مردم در انتخابات تهدیدها و توطئه های دشمنان را به فرصت برای کشور تبدیل می کند.