موافق سفر تیم ملی فوتسال به عراق نیستم/قرار شد آنها به کیش بیایند

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره خبر سفر تیم ملی فوتسال ایران به عراق برای بازی با تیم نفت الوسط، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. مدتی پیش سرمربی تیم ملی فوتسال پیشنهاد داد که مثلا تیم ایران به عراق برود و با تیم ملی این کشور یک دیدار تدارکاتی داشته باشد ولی چون بحث امنیت در عراق مطرح است، این کار به صلاح تیم ملی نیست.

وی افزود: نباید در این شرایط ریسک کرد. پیشنهاد من این بود که تیم ملی در جزیره کیش یا یک شهر مرزی در ایران با تیم عراق بازی کند. به نظرم بازی با تیم ملی عراق در این شرایط برای بازیکنان تیم ملی بد نیست.

رئیس کمیته فنی و توسعه تاکید کرد: تیم ملی یک کشور به منزله یک مقام رسمی آن کشور است و در این شرایط امنیتی، نمی‌توان آنرا به کشوری مثل عراق فرستاد. خود عراقی‌ها مسابقات فوتبالشان را در ایران برگزار می‌کنند و همه چیز مشخص است.

ترابیان یادآور شد: من بازی با تیم باشگاهی عراق را تایید نمی‌کنم. به ناظم الشریعه (سرمربی تیم ملی) هم گفتم اگر با تیم ملی عراق در ایران بازی کنیم، خوب است.