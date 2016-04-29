سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکلات تیم ملی فوتسال در راه آماده سازی برای جام جهانی کلمبیا، گفت: اول از همه باید بگویم از اینکه ما را با تیم ملی فوتبال مقایسه می‌کنند باید بگویم دنبال تقابل با فوتبال نیستیم. فوتسال سال گذشته سه قهرمانی بین المللی به دست آورد و قطعا رشته مدال آوری برای فدراسیون محسوب می‌شود. الان توقعات از تیم ملی فوتسال هم بالا رفته است.

وی افزود: ما چیز زیادی نمی‌خواهیم. دنبال برگزاری چند بازی تدارکاتی خوب هستیم ولی هنوز برنامه‌هایمان تدوین نشده است. وضعیت لیگ هم که مشخص نیست و تصمیمی در اینباره نگرفته‌اند. هرکسی یک چیزی می‌گوید در حالی که تیم ملی برای همه است و باید منافع ملی را هم در نظر داشت.

سرمربی تیم ملی فوتسال خاطرنشان کرد: باید منافع تیم تاسیسات هم دیده شود. این تیم هم در جام باشگاه‌های جهان حضور دارد و هم در جام باشگاه‌های آسیا. به هر حال تاسیسات هم نماینده ایران است و باید برنامه‌های لیگ هماهنگ با این تیم هم باشد.

ناظم الشریعه درباره پیشنهادش برای شروع لیگ برتر، تاکید کرد: ابتدا قرار بود لیگ سوم تیرماه شروع شود که به خاطر برنامه تاسیسات، تغییر کرد. در برنامه‌ای که به هیات رئیسه دادم، شروع لیگ از دوازدهم تیرماه دیده شده است که با این حساب، تا قبل از جام جهانی، هفت هفته از مسابقات برگزار می‌شود. در این برنامه منافع تاسیسات دریایی هم دیده شده است.

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود در جلسه هفته گذشته هیات رئیسه قهر و جلسه را ترک کرده است، گفت: بحث قهر نبود. وقتی دیدم در این جلسه به نتیجه نمی‌رسیم، آنرا ترک کردم تا به تمرین تیم ملی برسم. اعضای هیات رئیسه هم دوستان من هستند و همه تیم ملی را دوست دارند.

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: هیچکدام از مسابقات تدارکاتی ما قطعی نیست. البته این موضوع فقط تقصیر سازمان لیگ هم نیست. به هر حال باید از تیم ملی حمایت شود.

ناظم الشریعه در پایان درباره خبر درخواستش برای بازی با تیم نفت الوسط عراق در خاک این کشور، گفت: بحث بازی با تیم نفت نبود. من با سرمربی تیم ملی عراق دوست هستم و از وی خواستم که اگر امکانش هست با تیم ملی این کشور در عراق بازی کنیم. بازی با تیم ملی عراق هم از نظر فنی برای ما خوب است و هم از نظر معنوی چون بازیکنان می‌توانند بعد از بازی به زیارت هم بروند و این موضوع به آنها کمک می‌کند.