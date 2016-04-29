امروز برای شهر قدس سرنوشت ساز است/رأی گیری تا ساعت ۱۹ تمدید شد

حسین کاغذلو فرماندار قدس در حاشیه حضور خود در شعبه رأی گیری مسجد جامع شهرستان قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:شاهد روز سرنوشت سازی برای مردم شهرستان های شهریار،قدس و ملارد هستیم و امیدواریم تمامی واجدین رأی دهی در این انتخاب حساس ایفای نقش کنند.

وی افزود:هر دو نامزد انتخاباتی برای ما قابل احترام هستند و نامزدی که موفق به اخذ حداکثری آرا شود، طبق قانون کاندیدای پیروز این رقابت خواهد بود و همه به آن تمکین خواهیم کرد.

کاغذلو گفت:تمکین به قانون یک وظیفه اخلاقی،شرعی و مدنی است و امیدواریم در دور دوم که طبیعتا سطح مشارکت کاهش می یابد،شاهد اختلاف آرا مأخوذه چندان قابل توجهی در مقایسه با دور نخست نباشیم.

با پایان رأی گیری شمارش آرا آغاز می شود

فرماندار قدس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان اعلام نتایج انتخابات عنوان کرد: با عنایت به اینکه انتخابات تا ساعت۱۹ تمدید شد، به محض پایان رأی گیری شمارش آرا آغاز می شود و تلاش می کنیم این امر با نهایت دقت و تسریع زمانی عملیاتی شود.

وی یاد آور شد: آنچه که برای ما حائز اهمیت است،حضور حداکثری مردم خواهد بود و از آنجایی که به نوعی خاستگاه هر دو نماینده از شهرستان قدس است،امیدواریم کاهش آرا چندانی را در این حوزه انتخابیه تجربه نکنیم.