  1. استانها
  2. تهران
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

فرماندار قدس مطرح کرد:

امروز برای شهر قدس سرنوشت ساز است/رأی گیری تا ساعت ۱۹ تمدید شد

امروز برای شهر قدس سرنوشت ساز است/رأی گیری تا ساعت ۱۹ تمدید شد

قدس-فرماندار قدس گفت:امروز برای مردم شهرستان های شهریار،قدس و ملارد سرنوشت ساز است و همه باید به پیروزی نامزدی که بیشترین آرا را کسب می کند، احترام بگذاریم و به قانون تمکین کنیم.

حسین کاغذلو فرماندار قدس در حاشیه حضور خود در شعبه رأی گیری مسجد جامع شهرستان قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:شاهد روز سرنوشت سازی برای مردم شهرستان های شهریار،قدس و ملارد هستیم و امیدواریم تمامی واجدین رأی دهی در این انتخاب حساس ایفای نقش کنند.

وی افزود:هر دو  نامزد انتخاباتی برای ما قابل احترام هستند و نامزدی که موفق به اخذ حداکثری آرا شود، طبق قانون کاندیدای پیروز این رقابت خواهد بود و همه به آن تمکین خواهیم کرد.

کاغذلو گفت:تمکین به قانون یک وظیفه اخلاقی،شرعی و مدنی است و امیدواریم در دور دوم که طبیعتا سطح مشارکت کاهش می یابد،شاهد اختلاف آرا مأخوذه چندان قابل توجهی در مقایسه با دور نخست نباشیم.

 با پایان رأی گیری شمارش آرا آغاز می شود

فرماندار قدس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص زمان اعلام نتایج انتخابات عنوان کرد: با عنایت به اینکه انتخابات تا ساعت۱۹ تمدید شد، به محض پایان رأی گیری  شمارش آرا آغاز می شود و تلاش می کنیم این امر با نهایت دقت و تسریع زمانی عملیاتی شود.

وی یاد آور شد: آنچه که برای ما حائز اهمیت است،حضور حداکثری مردم خواهد بود و از آنجایی که به نوعی خاستگاه هر دو نماینده از شهرستان قدس است،امیدواریم کاهش آرا چندانی را در این حوزه انتخابیه تجربه نکنیم.

 

کد مطلب 3611739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها