برانکو: شانس قهرمانی ما کمتر از استقلال نیست

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در پایان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به شکست روز گذشته تیمش برابر نفت تهران گفت: این فوتبال است که یک روز پیروز می شوی و یک روز شکست می خوری، اما بازیکنانمان تمام تلاششان را به کار گرفتند. آنها همچنین برای بازی های آینده نیز تمام سعی شان به کار می‌گیرند تا قوی تر از گذشته برای این دو بازی آماده شویم.

وی افزود: من پیش‌بینی کرده بودم که شرایط سختی را در پایان لیگ خواهیم داشت؛ زیرا در لیگ ایران تمام تیم ها در یک سطح قرار دارند البته در هفته های پایانی نیز کار سخت‌تر می شود و ما باید برای دو بازی آینده آماده شویم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: از دو بازی آینده فقط وظیفه ما این است که به پیروزی برسیم و باید به این هدفمان دست پیدا کنیم.

ایوانکوویچ در خصوص شانس قهرمانی پرسپولیس اضافه کرد: ما هیچ چیز کمتر از استقلال تهران و استقلال خوزستان نداریم. آنها نیز بازی های سختی پیش‌رو دارند، اما ما سرمان به کار خودمان است و باید در بازی های آینده به پیروزی برسیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا داوری دیدار سرخ پوشان با نفت در شکست این تیم تاثیرگذار بوده یا خیر؟ گفت: با وجود اینکه گل اول نفتی‌ها آفساید بود، اما دلیل اصلی شکست، خودمان بودیم و آن‌طور که در بازی های قبلی بازی می کردیم، در این بازی آن عملکرد را نداشتتیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اینکه آیا بازیکنان پرسپولیس غرور دارند که این نتایج رقم می خورند؟ تصریح کرد: خیر، غرور در تیم ما دیده نمی‌شود. باید این مسئله را آخر فصل نگاه کنیم.

ایوانکوویچ گفت: ما تمام تلاشمان را به کار خواهیم گرفت تا لیگ را به بهترین نحو ممکن به پایان برسانیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای بازیکنان پرسپولیس جریمه ای هم در نظر گرفته اید یا خیر؟ توضیح داد: بله، من پس از باخت بازیکنان را جریمه کردم و سپس به آنها ۲ روز استراحت دادم!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص اینکه برخی هواداران، بابک حاتمی و سوشا مکانی را مقصر شکست برابر نفت می دانند، خاطرنشان کرد: راحت‌ترین کار این است که فردی را مقصر بدانیم. همان‌طور که در گل زدن تنها یک نفر، عامل نیست، در گل خوردن هم فقط یک نفر مقصر نیست. ما به غیر از یکی دو صحنه اشتباه چندانی نداشتیم، اما شرایط مسابقه طوری رقم خورد که نتیجه بازی را واگذار کردیم، اما نباید یادتان برود که ۲۲ بازی را بدون شکست پشت سر گذاشتیم.

وی در خصوص شکست تیم گسترش فولاد تبریز برابر سپاهان نیز اضافه کرد: سپاهان تیم قدرتمندی است که فصل قبل قهرمان لیگ شده، نباید انتظار داشت که گسترش در اصفهان سپاهان را شکست دهد و شکست این تیم در اصفهان مسئله عجیبی نیست.

ایوانکوویچ در پایان در خصوص اینکه آیا پرسپولیس می تواند قهرمان لیگ شود یا خیر؟ تصریح کرد: ما به این مسئله امیدواریم و تمام اهدافمان در مسیر این دو بازی آینده قرار دارد و باید خودمان را برای این دو مسابقه آماده کنیم.