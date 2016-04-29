خبرگزاری مهر- گروه استانها: استان همدان با ۹ شهرستان و هفت حوزه انتخابیه دارای ۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است که تکلیف هفت کرسی آن اسفندماه مشخصشده و دو نماینده دیگر در مرحله دوم انتخابات تعیین میشوند.
مردم شهرستانهای رزن و ملایر امروز و در دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بار دیگر بهپای صندوقهای رأی آمدهاند تا منتخب خود را مشخص و وی را برای تکیه دادن به صندلیهای سبز راهی بهارستان کنند.
در این میان شهرستان رزن با جمعیتی حدود ۱۲۰ هزار نفر دارای سه بخش به نامهای مرکزی، قروهدرجزین و سرد رود و دارای ۷ دهستان و ۱۲۹ آبادی دارای سکنه است که مردم آن امروز برای تعیین سرنوشت خود بهپای صندوقهای رأی آمدهاند.
صفهای فشرده رأیدهندگان در برخی شعب اخذ رأی و حضور اقشار مختلف مردم در این رویداد سیاسی بیانگر این واقعیت است که رزنیها بهنظام و انقلاب پایبندند و آمدهاند تا یکبار دیگر در تعیین سرنوشت خود ایفای نقش کند.
مشارکت در انتخابات نشاندهنده وحدت و یکپارچگی مردم است
در همین خصوص یک شهروند رزنی بابیان اینکه هدف از شرکت در انتخابات عمل به تکلیف شرعی بر اساس تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری در انتخابات است، گفت: مشارکت در انتخابات نشاندهنده وحدت و یکپارچگی مردم است.
سید محمد حسینی بابیان اینکه مشارکت در انتخابات پایههای نظام اسلامی را محکم میکند، گفت: مردم باید آگاهانه و از روی بصیرت و بامطالعه سوابق اجرایی و خصوصیات شخصی افراد به آنها رأی دهند.
یکی دیگر از شهروندان نیز بابیان اینکه انتخابات مردم را در تعیین سرنوشت خود دخیل میکند، گفت: تحکیم پایههای نظام اسلامی و بالا بردن مقبولیت آن وظیفه تکتک شهروندان نظام اسلامی است.
دلسوزان نظام قطعاً در انتخابات شرکت میکنند
محسن الماس پور بابیان اینکه دلسوزان نظام قطعاً در انتخابات شرکت میکنند، گفت: مردم رزن برای تجدید میثاق دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی و زدن مهر تائید بر حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در انتخابات امروز شرکت کنند.
یکی دیگر از شهروندان نیز بابیان اینکه هدفم از شرکت در انتخابات لبیک بهفرمان ولایتفقیه و تعیین سرنوشت چهار سال آینده خود و کشورم است، گفـت: منتخبان باید به فکر رفع مشکلات حوزه انتخابیه خود باشند.
عاطفه بیات بابیان اینکه مردم با شور و شوق در پای صندوقهای اخذ رأی حاضرمی شوند، تأکید کرد: نماینده باید شجاع، دارای اخلاق اجتماعی و سالم، امین و مومن باشد.
وی بابیان اینکه هرکسی که عزت کشور و اسلام و انقلاب را میخواهد، باید در انتخابات شرکت کند، گفت: انتخابات، نقش اساسی در اقتدار کشور و در مقابله با ابرقدرتها برای کشورمان دارد و هر چه پررنگتر باشد، دنیا روی جمهوری اسلامی حساب ویژهتری باز میکند.
نمایندگان برگزیده مردم باید متعهد و پایبند به اصول انقلاب و شرع باشند
یکی دیگر از شهروندان نیز بابیان اینکه نمایندگان برگزیده مردم باید متعهد و پایبند به اصول انقلاب و شرع بوده و علاوه بر این نیز از تخصص و توانمندی لازم برای انجام کارها برخوردار باشند، گفت: نمایندگان منتخب مردم باید عادل و مجری و مطیع قانون باشند.
علی روحی با تأکید بر اینکه با حضور در انتخابات به نحوی در سرنوشت جامعه مشارکت خواهیم داشت، گفت: باید از این حق ایجادشده برای خود استفاده و در سرنوشت خود و جامعه مشارکت کرد.
وی گفت: هرکسی که بهعنوان نماینده رزن راهی مجلس میشود باید از حق مردم دفاع کند و روی وعدههای خود پابرجا بماند.
روحی انتخابات را بهترین فرصت برای حضور مردم درصحنه بیان کرد و گفت: این رویداد بهترین فرصت برای نشان دادن خود و استفاده از حقمان در سرنوشت کشور است.
در همین خصوص معاون فرماندار رزن نیز بر لزوم حضور پرشور مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس در رزن تأکید کرد، گفت: شهرستان رزن رتبه اول برگزاری سالم انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را در استان به دست آورده است.
مرحله دوم انتخابات حساستر از مرحله اول است
علیرضا نوربخش بابیان اینکه در مرحله اول با توکل به خدا و یاری مسئولان، انتخابات پرشور و سالمی در شهرستان برگزار شد که در دور دوم نیز باید همین اتفاق رخ دهد، گفت: در مرحله اول انتخابات وظیفه سنگینی بر دوش مسئولان شهرستان بود که در مرحله دوم وضعیت حساستر از مرحله اول انتخابات است.
وی بابیان اینکه مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان رزن با حضور حداکثری مردم برگزار خواهد شد، گفت: ۱۲۳ شعبه اخذ رأی در شهرستان رزن دایر شده است.
نوربخش گفت: بیش از دو هزار نفر در حوزه انتخابیه شهرستان رزن کار اجرایی این دوره از انتخابات را عهدهدارند.
وی اضافه کرد: کسانی که در مرحله اول انتخابات در هیچیک از حوزههای انتخابیه رأی نداده باشند و آن دسته از واجدان شرایط که در مرحله اول در حوزه انتخابیه رزن رأی دادهاند، نیز میتوانند در دور دوم رأی دهند.
بنابراین گزارش امروز روزی است که انگشتان رنگین مردم شهرستان رزن طرح ماندگار همدلی را ترسیم میکنند تا حماسه هفتم اسفندماه بار دیگر تکرار شود.
امروز شهرستان رزن ناظر و شاهد رقم خوردن حماسهای عظیم و گسترده توسط مردم شهیدپرور و انقلابی این شهرستان است تا دهم اردیبهشت نیز همچون سایر روزهای پرافتخار تاریخ انقلاب برای آنها ماندگار شود.
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