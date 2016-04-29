شکایت نماینده سنندج از فعال سیاسی اصلاح طلب تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در فضای مجازی خبری در خصوص شکایت یکی از نمایندگان دوره نهم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب منتشر شد که این خبر از سوی دادستان سنندج تکذیب شد.

دادستان سنندج در گفتگو با خبرنگاران ضمن تکذیب این خبر گفت: شکایتی با این عنوان به دادسرای عمومی سنندج واصل نشده است.

در همین حال رئیس پلیس فتای استان کردستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت از کاندیداها و طرفداران به رعایت اخلاق و حفظ حرکت ها، بیان کرد: انتظار می رود که کاندیداها و طرفداران آنها اخلاق را رعایت کنند.

فرامرز شاکری بیان کرد: از سوی پلیس فتای استان تمامی بداخلاقی ها و همچنین توهین های صورت گرفته در ایام تبلیغات در فضای مجازی به ویژه تلگرام رصد شده و در اختیار مقام قضایی قرار می گیرد.

انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه در شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران به همراه مریوان و سروآباد برگزار می شود و تکلیف دو کرسی دیگر استان در مجلس امروز ۱۰ اردیبهشت مشخص می شود.