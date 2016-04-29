۱۰۳ هزار تعرفه انتخاباتی در استان ایلام استفاده شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله باقری ظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: این تعداد تعرفه تا ساعت ۲ امروز (جمعه) مصرف شده است.

وی اظهار کرد: از این تعداد ۶۳ هزار و ۹۹۸ تعرفه در حوزه انتخابیه ایلام و ۳۸ هزار ۵۵۴ تعرفه در حوزه انتخابیه دهلران مصرف شده است.

باقری گفت: پیش بینی می شود در ساعات باقی مانده تا زمان اجرای انتخابات این تعداد افزایش یابد.

از مجموع تعداد نامزدهای دور اول انتخابات مجلس استان ایلام تعداد شش نفر به دور دوم راه پیدا کرده اند، چهار نفر از این تعداد در حوزه شمال و دو نفر در حوزه جنوب هستند، تکلیف سه نماینده اصلی راه یافته به مجلس امروز بعد از اتمام انتخابات و شمارش آراء مشخص می شود.