عملکرد سازمان تامین اجتماعی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی همتی در همایش تبیین اهداف و خط مشی های سال ۹۵ سازمان تامین اجتماعی، گفت: در سال ۹۵ یکی از برنامه‌های مهم بخش درمان سازمان ارتقاء هتلینگ بیمارستان‌ها است و در بیمارستان‌هایی که ارتقا هتلینگ انجام شده است، شاهد افزایش رضایتمندی در بین بیماران و کارکنان هستیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته برنامه‌های حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی به خوبی پیش رفت، گفت: هم در ارائه خدمات در مراکز ملکی و هم در خدمات مراکز درمانی طرف قرار داد تلاش زیادی برای جلب رضایت بیماران و بیمه شدگان عزیز شاهد بودیم.

همتی در ادامه مدیریت نوین بیمارستانی را از جمله مسائلی برشمرد که در سازمان تأمین اجتماعی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در سازمان تأمین اجتمای با الگو برداری از بیمارستان میلاد این برنامه را اجرایی می‌کنیم و امیدواریم با اجرای این برنامه شاهد ارتقاء قابل توجه خدمات درمانی به جامعه شریف بیمه شدگان و بازنشستگان باشیم.

محمدحسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: تصویب و ابلاغ به موقع بودجه سالیانه و تدوین بودجه بر اساس برنامه عملیاتی زمینه ساز حرکت سریعتر سازمان به سوی اهداف تعیین شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری بر اساس بودجه تنظیم شده سازمان شاهد افزایش ۱۸ درصدی درآمدهای بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی خواهیم بود، اظهار داشت: ۱۴ درصد این افزایش ناشی از افزایش حقوق و ۴ درصد نیز مربوط به افزایش تعداد بیمه شدگان سازمان خواهد بود.

زدا از اجرای برنامه‌های وصول درآمد سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته خبر داد و گفت: واحدهای اجرایی سازمان با همکاری و همراهی کارفرمایان و کارآفرینان عزیز در سراسر کشور منابع حق بیمه را دریافت و برای تأمین هزینه‌های مستمری بازنشستگان و خدمات درمانی سازمان هزینه کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر مقرری بیمه بیکاری افراد مشمول این حمایت به صورت متمرکز پرداخت می‌شود و در سال جاری و طی ماه‌ها آینده برنامه پرداخت مستمری بازنشستگان عزیز نیز به صورت متمرکز انجام خواهد شد.

رحیم اردلان معاون اداری و مالی سازمان تأمین اجتماعی در این پنل گفت: از مدیران استانی و همکاران سازمان در سراسر کشور که برای اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته تلاش و مجاهدت خستگی ناپذیری داشتند، تشکر می‌کنم.

وی اظهار داشت: در نتیجه تلاش همکاران سازمان در سراسر کشور شاهد بودیم که تمامی تعهدات سازمان در قبال بیمه شدگان در زمان مناسب انجام شد.

اردلان ابلاغ بودجه سال ۹۵ سازمان تأمین اجتماعی در موعد مقرر را زمینه ساز تسهیل خدمت رسانی واحدهای اجرایی عنوان کرد و گفت: بهره‌وری هزینه‌ها در بودجه سال جاری سازمان مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در بودجه سال ۹۵ سازمان همچنین شاهد افزایش قابل توجه بودجه مربوط به اعطای تسهیلات به بیمه شدگان هستیم و مبلغ اختصاص یافته به این امر ۵ برابر افزایش یافته است.

منصور اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: حوزه فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی وظایفی را در رابطه با سایر معاونت‌ها بر عهده دارد و بخشی از فعالیت‌های این معاونت معطوف به تسهیل عملکرد سایر حوزه‌های سازمان است.

اعتصامی افزود: مهمترین برنامه‌ای که در معاونت فرهنگی سازمان در این رابطه در دستور کار قرار گرفته و دنبال می‌شود، فرهنگ‌سازی در حوزه بیمه و تأمین اجتماعی است که در این رابطه وارد شدن مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی در کتب درسی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در این رابطه از تجربیات سایر کشور ها نیز استفاده شده است و با وزارت آموزش و پرورش و سازمان تألیف کتب درسی در حال رایزنی و همکاری هستیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفتمان سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی با تأکید بر بیمه و تأمین اجتماعی را از دیگر برنامه‌هایی برشمرد که در معاونت فرهنگی و اجتماعی دنبال می‌شود.

اعتصامی در این رابطه گفت: به همین منظور در سال گذشته نشست‌هایی در ۵۸ دانشگاه در سراسر کشور برگزار شد و این برنامه در سال جاری نیز تداوم خواهد یافت.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به نقش و عملکرد موضوعی حوزه فرهنگی در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: در این حوزه هنوز کارهای زیادی برای انجام داریم و باید فعالیت بیشتری داشته باشیم.

اعتصامی افزود: باید فرهنگ پاسخگویی و رفتار صحیح با مخاطبان را در همه سطوح سازمان مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد: تغییر رفتار سازمانی نتیجه نهایی انجام صحیح این بخش از تکالیف حوزه فرهنگی و اجتماعی سازمان خواهد بود و امیدواریم با حرکت صحیح در این مسیر شاهد تحقق اهداف سازمانی باشیم.