پرهیز عوامل اجرایی از جانبداری نامزدها یک تکلیف شرعی و مدنی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رمضانی بخشدار مرکزی قدس ظهر جمعه در حاشیه شرکت در انتخابات در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت رعایت اخلاق و قانونمداری در عرصه انتخابات این شهرستان اظهار داشت: تلاش شبانه روزی عوامل اجرایی در طول ۱۰ روز گذشته بر بستر سازی حضور حداکثری مردم و رعایت قانون در این مقطع سرنوشت ساز معطوف بوده است.

وی افزود: توصیه می کنیم تمامی عوامل انتخابات از هر گونه جانبداری از نامزدهای خاص پرهیز کنند که عمل به این امر، یکی از شاخصه های ولایتمداری و اصول دینی و شرعی ما است و این امر خطیر، مطابق چارچوب های تعریف شده در فقه اسلامی است.

رمضانی گفت:در تمامی مسائل، مقاطع و عرصه های کشوری، استانی و شهرستانی باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری بود که ثمره چنین امر و رویه ای حفظ عزت، اقتدار کشور و توسعه و پیشرفت روز افزون جای جای ایران اسلامی خواهد بود.

رئیس کمیته امحا قدس یادآور شد:امیدواریم قداست شهرستان قدس به عنوان یکی از شهرستان های همجوار پایتخت به بهترین نحو ممکن همچون سال های گذشته شود و انتخاباتی باشکوه، پرشور و قانونمند در تاریخ انتخابات این شهرستان ثبت شود.