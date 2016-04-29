نظام جمهوری اسلامی ایران بر رأی مردم استوار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی ظهر جمعه در بازدید از شعب اخذ رأی شهرستان ملایر بابیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی استوار بر رأی مردم است، گفت: مردم همواره در تمامی عرصه‌ها حضور جدی داشته‌اند.

عراقی با تأکید بر اینکه فارغ از هر نتیجه‌ای که این مرحله از انتخابات داشته باشد، مردم پای صندوق‌های رأی حاضرشده‌اند که این امر برای نظام و دولت بسیار ارزشمند است، اضافه کرد: اهمیت انتخابات در مرحله دوم کمتر از مرحله اول نیست.

معاون استاندار همدان به حضور فعال مردم استان همدان در انتخابات اسفندماه اشاره کرد و یادآور شد: مردم همواره وابستگی خود به‌نظام و انقلاب را نشان داده‌اند.

عراقی با اشاره به اینکه وضعیت حضور مردم شهرستان ملایر در پای صندوق‌های رأی خوب است، گفت: در انتخابات امروز تکلیف نماینده دوم ملایر و یک نماینده شهرستان رزن مشخص می‌شود.

معاون استاندار همدان بابیان اینکه این نظام با پشتوانه مردم حفظ‌شده است، ادامه داد: نتیجه انتخابات برآورد سلیقه مردمی است و بر برنامه‌ریزی آینده کشور و همچنین ناامید کردن دشمنان و در رأس آن‌ها آمریکا تأثیرگذار است.