به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی اطلاعیه‌ای آمادگی خود را جهت دریافت گزارش‌های مردمی اعلام کرد.

متن کامل اطلاعیه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به شرح زیر می‌باشد:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

با توجه به اهمیت نظارت بر انتخابات و نقش تعیین‌کننده گزارش‌های مردمی در حفظ سلامت انتخابات و صیانت از آرای ملت، بدین وسیله هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را جهت دریافت گزارش‌های مستند و مستدل عموم مردم از طرق زیر اعلام می‌نماید:

۱) شماره تلفن‌های ۶۴۳۶۲۷۲۲ ـ ۴۳۶۲۷۲۳

۲) تلفن گویا به شماره ۶۶۴۰۱۰۱۲ جهت دریافت پیام‌های صوتی و نمابر

۳) آدرس پستی: تهران، خیابان امام خمینی(ره)،روبروی دانشکده افسری امام علی(ع)، خیابان فلسطین جنوبی، شورای نگهبان

هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات

مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی