ضرورت انتخاب کاندیداهای اصلح، ولایی و کارآمد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه تبریز، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز در مصلای امام خمینی(ره) این شهر به طرح اخیر دولت و کنگره آمریکا مبنی بر حکم دیوان آمریکا و دست‌‌درازی به پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا اشاره و اظهار داشت: این جریان بیش از هر زمانی ماهیت غارتگری آمریکا را روشن کرد.

وی تصریح کرد: دزدی و دست‌درازی آمریکا به پول‌های بلوکه شده ایران نقض آشکار برجامبوده و آمریکا به دنبال دخالت در امور ایران است.

عضو خبرگان رهبری گفت: برای ملت ایران دست‌ درازی به پول‌های بلوکه شده ایران در آمریکا ظلم آشکار و سرقت بین‌المللی و قابل تحمل و گذشت نبوده و نخواهد بود.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: دولت ایران به ویژه وزارت امور خارجه نسبت به دزدی آمریکا موضع‌گیری با صلابتی نشان دهد و روش انفعالی پیش نگیرد و از کنار آن عبور کند، چون در آن صورت آمریکا مجددا به این کار دست خواهد زد.

وی خطاب به دولت گفت: اجازه ندهند آمریکایی جنایتکار چنین رفتاری با ایران اسلامی داشته باشد.

آیت‌الله شبستری با اشاره به حساسیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و لزوم انتخاب کاندیداهای اصلح، ولایی، کارآمد و مومن، اظهار داشت: مرحله دوم انتخابات مجلس در استان آذربایجان‌شرقی برای انتخاب ۹ نماینده، چهار نماینده در تبریز و پنج نماینده در شهرهای سراب، اهر و هریس، مرند و جلفا، سراب و مراغه و عجب‌شیر برگزار می‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه مردم مومن و بصیر آذربایجان نباید از مرحله دوم این انتخابات مهم ذره‌ای غفلت کنند، ادامه داد: هر چقدر حضور مردم در انتخابات گسترده‌تر باشد موجب استحکام نظام و یاس دشمنان و استکبار و اسباب دلگرمی مسئولان و منتخبان مردم می‌شود.

وی با بیان اینکه مجلس عصاره ملت است، گفت: مجلس ضعیف مورد طمع دشمنان می‌شود و مردم به افراد امتحان داده و تعهد و تخصص آنان محرز شده رای بدهند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه اکثر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری ولایتمدار هستند، تصریح کرد: باید مجلس شورای اسلامی نیز همچون خبرگان رهبری از نمایندگانی ولایتمدار تشکیل گردد، مردم آذربایجانی که به ولایتمداری شهره‌اند باید وکلایی انقلابی داشته باشند.

خطیب جمعه تبریز در ادامه با گرامیداشت سالگرد شهادت استاد شهید علامه مرتضی مطهری گفت: شهید مطهری معلمی عالم و آگاه بود که با تحجر به مبارزه برخاست و در برابر القائات نادرست غربی، اسلام ناب محمدی را برای جهانیان تبیین کرد.

آیت‌الله شبستری با گرامیداشت روز معلم، این قشر از جامعه را سرمایه اصلی کشور برای ساختن جامعه امروز و فردای ایران دانست.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود تولید داخلی، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و مبارزه با قاچاق را مورد تاکید قرار داد و گفت: کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعه کارگری تقویت و رونق تولید است.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: با شعار دادن صرف که حامی و طرفدار کارگر و تولید داخلی هستیم کاری پیش نمی‌رود مسئولان در عمل نشان دهند که حامی تولید داخلی و توسعه اقتصادی کشور هستند.

وی با بیان اینکه خیلی از اجناس داخلی باکیفیت‌تر از محصولات خارجی است، تاکید کرد: کارگران باید اجناس با کیفیت تولید کرده و خلأها را پر کنند.