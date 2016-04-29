به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه حضور پرشور مردم در انتخابات فتنه های دشمنان کشور را خنثی می کند و پشتوانه ای بزرگ برای کشور به شمار می رود، اظهار داشت: انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه بروجن و اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در حال برگزاری است.

وی افزود: تکلیف دو حوزه انتخابیه امروز مشخص می شود و نمایندگان مردم در این دو حوزه انتخابیه انتخاب می شوند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: مردم با حضور پر شور خود در این دو حوزه انتخابیه سرنوشت خود را تعیین می کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه دشمن در هر زمانی تلاش دارد که به نظام اسلامی ایران و کشور ضربه وارد کند، ادامه داد: دشمن با طراحی فتنه ها و انجام نقشه های شوم در پی این است که به اهداف شوم خود برسد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد یادآور شد: مردم در صحنه های مختلف از جمله انتخابات و راهپیمایی ها حمایت خود را از نظام اسلامی ایران نشان داده اند و فتنه های دشمنان را در عرصه های مختلف خنثی کرده اند.

حجت الاسلام محمد علی نکونام در ادامه با تبریک هفته معلم، اظهار داشت: معلمان نقش تاثیر گذاری در جامعه دارند و نقش مهمی در تربیت آینده سازان کشور دارند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اذعان داشت: باید از آثار و کتاب های شهید مطهری بیشترین بهره گرفته شود و تلاش شود که اندیشه های این شهید در جامعه ترویج داده شود.

وی همچنین به هفته کارگر اشاره کرد و یادآور شد: کارگران نقش مهمی در توسعه کشور دارند و باید از این قشر جامعه بیشتر حمایت شود.