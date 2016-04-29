کارگران عامل اصلی در امر تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، شعبان سپهر ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هفته کارگر در شهرستان قروه اظهار داشت: کارگران که چرخ های تولید و صنعت را در جامعه به چرخش در می آورند از مهمترین عوامل و ارکان رهایی از قید وابستگی به دیگران هستند.

وی با بیان اینکه چهار رکن اساسی در تولید اثرگذارند، افزود: قطعاً مهمترین رکن در این امر کارگری است چرا که کارگران مبدأ هرگونه فعلیت یافتن تلاش در راه خدا هستند و کارگر کسی است که با دستان توانمند خود استقلال را به ارمغان می آورد.

به گفته سپهر رکن دیگر در امر تولید، بخش کارفرمایی است که جا دارد در این بخش نگاه ما به بنیان کارفرمایی به عنوان عده ای که سرمایه گذاری کرده و با همت کارگران رونق به چرخه صنعت می دهند مثبت باشد و در کنار آن تلاش برای حضور کارآفرینان و سرمایه گذاران در عرصه جامعه باید افزون گردد.

وی بخشی از قوانین کارگران را مربوط به دولت دانست و گفت: اگر روند تولید را مثل حلقه های زنجیر در نظر بگیریم باید بدانیم که نادیده گرفتن هر کدام از حلقه ها باعث صدمه زدن به چرخ تولید می شود.

به گفته سپهر باید برآیند کار مثل عقربه های ساعت با ارتباط و تعامل باشد و بدانیم که استقلال زمانی فراهم می شود که تولید باشد، وابستگی به بیگانه و غرب از بین برود و نگاه ما به درون و شهروندان جامعه باشد.

فرماندار قروه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت کشیدن نیست، یادآور شد: برای تحقق این مهم لازم است با اتکا به درون، نگاهی هم به فراتر از مرزها داشته باشیم آن هم زمانی که تولید در استانداردهای درست برای رقابت در عرصه تجارت قدرت حضور دارد.

شعبان سپهر بیان کرد: اقتصاد مقاومتی عامل حفظ استقلال و عدم وابستگی هر جامعه ای است لذا باید تمام هم و غم این باشد که نیاز امروز رسیدن به استقلال در تمامی حوزه های مؤثر در کشور باشد که اگر این شرایط تأثیرگذار را رعایت کنیم مسلماً آبادانی نزدیک خواهد شد.

وی درست صرف کردن فعل خواستن را برای دستیابی به رونق اقتصادی مهم دانست و معتقد بود در تولید به شرط همدلی و با هم بودن به استقلال خواهیم رسید اگر پایبند یکی برای همه و همه برای یکی باشیم.

سپهر با تأکید بر اینکه اگر بخش کارگری مشکل داشته باشد و توجه نشود مانع انسجام و همبستگی ملی است، تصریح کرد: هرچه توجه به عنصر حیاتی و مهم تولید و استقلال یعنی کارگر داشته باشیم موفق هستیم و باید دانست که حق و حقوقی که کارگر به عنوان مهمترین عنصر تولید دارد کرامت و حرمت و شأن در نزد خانواده اش است لذا باید مسیر تکریم جامعه کارگری در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: اگر کارگر تکریم نشود خروجی کار خراب می شود و در اینجاست بازنگری در قوانین که کمک می کند به احقاق حق کارگر وظیفه ما مسئولان است.

به گفته سپهر از نظر مبنایی پایه های لازم برای پرداختن به حق کار و کارگری داریم و اگر می خواهیم به استقلال اقتصادی برسیم باید کیفیت تولید را هم مدنظر قرار دهیم تا در عرصه جهانی مشتری ما را برگزیند.

وی در ادامه همچنین اشاره ای به سرمایه گذاری و کارآفرینی داشت و عنوان کرد: نگاه ما به سرمایه گذاری باید مثبت باشد و قدردان سرمایه گذاران و کارآفرینانی هستیم که بستر را برای تولید توسط کارگران فراهم کرده اند تا بدین گونه از مرز استقلال گذر کرده و به قله برسیم.

سپهر وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی قروه را نامطلوب دانست و بیان کرد: برای اینکه سرمایه گذار راغب به کار شود باید موانع قانونی از سر راه برداشته شوند و برای تسریع در نتیجه سرمایه گذاری لازم است سنگها برداشته شوند.

وی تأکید کرد: هر کس آرامش و ثبات را از بحث سرمایه گذاری در این شهرستان بگیرد به همه شهروندان خیانتی بس بزرگ کرده است لذا باید بدانیم که مهاجرت سرمایه گذار از شهر هشداری است برای همه مسئولان که نباید بگذاریم فرار سرمایه از شهر ما باشد و سرازیر شدن آن به جای دیگر صورت گیرد.

به گفته این مقام مسئول وقتی واحد تولیدی تعطیل شود و کارگری نباشد که کار کند دیگر کدام بستر برای اقتصاد مقاومتی وارد حوزه عمل و اقدام شود.