سرافرازی کشورهدف اصلی رأی دهندگان/ مردم شهریار دلبسته نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح روز جمعه شعب اخذ رأی در شهرستان شهریار میزبان واجدین شریط رأی بود، مرد، زن، پیر و جوان آمده بودند تا سرنوشت تنها کرسی بهارستان در حوزه انتخابیه این شهرستان را مشخص کنند.

سعیده اتابکی یکی از ساکنان شهرستان شهریار پیش از انداختن تعرفه رأی خود به صندوق اخذ آرا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز این افتخار نصیب بنده شد که بیست و یکمین حضور خود را در پای صندوق های رأی تجربه کنیم.

وی افزود:ثمره و نتیجه تمامی حضورهای خود را به روشنی در سربلندی و سرافرازی کشورم احساس کرده ام.

اتابکی گفت:بطور یقین این افتخار بزرگ برای وطنم با یک حضور انفرادی به دست نمی آمد، بلکه این دستاورد ارزنده نتیجه احساس مسئولیت آحاد جامعه و تک تک واجدین شرایط رأی دهی بوده که در هر دوره به نحو شایسته ای متجلی شده است.

وی افزود:بطور یقین امروز نیزساکنان شهریار و شهرستان های ملارد و قدس با حضور خود بار دیگر اثبات می کنند که امنیت، آرامش و سرافرازی این مرز و بوم، خط قرمز ما است و برای حصول و حفظ آن از هیچ اقدامی دریغ نخواهیم کرد.

حفظ نظام در اولویت ما است

محمد منفرد جوان ۲۴ ساله و دانشجوی رشته روانشناسی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص علت حضور خود در پای صندوق رأی عنوان کرد: نمی توانم نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت باشم و به نظر بنده بی تفاوتی در انتخابات به معنای بی تفاوتی به سرنوشت این مرز و بوم است.

وی افزود:هر آنچه حضور مردم در پای صندوق های رأی، با کثرت و فزونی هر چه بیشتری همراه شود، به همان میزان مصونیت کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مقابل دسیسه ها و توطئه های شوم دشمنان افزایش خواهد یافت.

منفرد گفت:اولویت بنده در پای صندوق رأی، پیروزی نظام است و اگر چه انتخابات در سطح گسترده خود در دور نخست برگزار شد، اما بطور یقین چشمان طماع دشمنان این کشور با دقت، میزان حضور مردم را در حوزه هایی که انتخابات به دور دوم کشیده شده ، رصد خواهد کرد.

وی عنوان کرد:تمامی افراد راه یافته به دور دوم انتخابات در تمامی حوزه های انتخاباتی کشور که در دور نخست، نماینده خود را برای مجلس دهم نشناختند، مورد تأیید نظام بوده اند و برای شخص بنده تفاوت چندانی ندارد که کدام یک از نامزدها پیروز شوند، بلکه مهمترین انگیزه و هدف من از این حضور، پیروزی نظام و کشور است.

نامزد پیروز قدر و منزلت انتخاب مردم را درک کند

مصطفی خذیراوی یکی دیگر از ساکنان این شهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مردم بارها و بارها، تعهد، عشق و پایبندی خود را به نظام، کشور و آرمان های مقدس جمهوری اسلامی ایران اثبات کرده اند و در این روز تاریخی نیز بار دیگر با حضور خود، پیوند ناگسستنی با کشور و نظام را نشان می دهند.

وی افزود: انتظار می رود کاندیدای پیروز، قدر و منزلت رأی مردم و فرصتی که نظام برای خدمتگزاری در اختیار او قرار می دهد را با تمام وجود درک کند.

خذیراوی یادآور شد: آرامش امروز، نتیجه دلاوری های رزمندگان این مرز و بوم در ادوار مختلف تاریخی این انقلاب است و بر تمامی مسئولان از جمله نماینده منتخب مردم واجب است که با تمام وجود حافظ خون های پاک و مطهر شهدا و زحمات مسئولان در طول ۳۷ سال گذشته باشند و این مهم جز با تلاش شبانه روزی برای خدمتگزاری به مردم محقق نخواهد شد.