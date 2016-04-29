روند برگزاری انتخابات در مازندران منظم و آرام است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر جمعه در بازدید از یکی از حوزه‌های انتخاباتی قائم‌شهر، مازندران را پیشتاز در انتخابات دانست و گفت: مشارکت ۷۳ درصدی در استان مازندران در مرحله اول بسیار عالی بود و امیدواریم در دوره دوم هم شاهد حضور پرشورتر مردم باشیم.

استاندار مازندران با اشاره به نظم و انضباط موجود در شعب اخذ رأی، عنوان کرد: در مرحله دوم دو نماینده از ۱۲ کرسی مانده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب خواهند شد.

فلاح در خصوص تمدید زمان رأی‌گیری، عنوان کرد: قانون امکان تمدید رأی را مشخص کرده است که با توجه به شرایط موجود در استان به‌واسطه فصل کشاورزی، فرمانداران دو حوزه انتخابی قائم‌شهر و بابل اگر لازم دانستند بر اساس اختیارات قانونی، زمان رأی‌گیری تمدید خواهد شد.