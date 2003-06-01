۱۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۳۴

" ليلي و مجنون "را علي معلم دامغاني تفسير مي كند

شرح و تفسير ليلي و مجنون نظامي گنجوي به وسيله علي معلم دامغاني در حوزه هنري انجام مي شود.

بر اساس اعلام روابط عمومي حوزه هنري، در نخستين نشست از اين برنامه كه به همت مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي  دوشنبه دوازدهم خرداد ماه برگزار مي شود، علي معلم به نقد و تحليل  محتوا و بيان شعري نظامي در   ليلي و مجنون مي پردازد و حاضرين در جلسه نيز در اين باره به گفت و گو خواهند پرداخت. 
گفتني  است نشست شرح و تفسير ليلي و مجنون  ساعت 30/16هر دوشنبه  در سالن شماره 2 تالار انديشه حوزه هنري مي شود.

