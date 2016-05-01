به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح یکشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، ضمن تسلیت سالروز شهادت استاد شهید مطهری(ره) و تبریک روز معلم، اظهار داشت: خداوند متعال آیت الله شهید مطهری را رحمت کند؛ ما علاوه بر رفاقتی که با ایشان داشتیم، در زندان شاه نیز ۴۵ روز با ایشان هم بند بوده و کمالات زیادی را در این شهید مشاهده کردیم.

استاد برجسته حوزه ابراز داشت: شهید مطهری دارای سلامت نفس، سلامت روح، تهجد و نماز شب بوده و در مباحث علمی بدون اضطراب و تزلزل وارد می‌شدند.

وی افزود: ۵۳ نفر دیگر نیز در ایام ۱۵ خرداد که با آیت الله مطهری در زندان بودیم، برخی دچار تزلزل شده بودند؛ اما آقایان مطهری، فلسفی و هاشمی‌نژاد بسیار محکم بوده و تزلزل در آنان راه نداشت.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان با بیان این مطلب که سلامت روح آیت الله مطهری از کتاب‌های ایشان نمایان است، تصریح کرد: ایشان آثار بسیار پربرکتی از خود به یادگار گذاشته و توانستند برای اهل علم اسوه باشند؛ چراکه هر زمان جامعه احتیاج به روشنگری داشت، این شخصیت ورود کرده و از مباحث اسلامی و دینی دفاع و در مقابل نفوذ دشمن می‌ایستاد.