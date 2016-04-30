پرداخت حقوق کارگران از اولویت های کارفرمایان باشد

حجت الاسلام سید محمد حسینیان در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر، ضمن بیان اینکه کارگران مجاهدان حقیقی هستند که در جبهه اقتصاد مقاومتی فعال هستند، ابراز داشت: باید حق و حقوق کارگران عزیز رعایت شود و کارگران از نظر معیشتی باید در وضعیت مطلوب تری باشند لذا از مسئولان می خواهیم تا مشکلات شهرک صنعتی دامغان را مدنظر قرار دهند تا شاهد تقویت و افزایش مراکز صنعتی و تولیدی باشیم.

وی افزود: افزایش کیفیت و حمایت از تولیدات داخلی، بالا بردن وجدان کاری به نوعی خود حمایت و پشتیبانی از کارگران و رفع بیکاری است.

امام جمعه دامغان ضمن گرامیداشت فرارسیدن ۱۲ اردیبهشت و گرامیداشت روز معلم، گفت: آموزش و پرورش باید نیروی انسانی را تقویت کند تا معلمان با الگوگیری از شهید مطهری در مسیر انتقال ارزش ها به دانش آموزان و نسل جوان امروز گام بر دارند از سوی دیگر مطالعه آثار شهید مطهری باید جزو برنامه های جوانان قرار گیرد زیرا این مطالعه و آگاهی سبب پرواز به سوی کمال، علم، عمل، ایمان و توکل آنان خواهد شد.