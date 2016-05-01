علی قوی‌تن فیلمنامه‌نویس، تهیه‌کننده و کارگردان سینما که از سال گذشته فیلم «آسمان آبی مادرم» را آماده اکران دارد به خبرنگار مهر گفت: چند بار از گروه سینمایی «هنر و تجربه» برای اکران فیلم پیغام فرستاده‌اند، اما فعلا تمایلی برای این کار ندارم.

وی افزود: «آسمان آبی مادرم» در ۱۳ جشنواره فیلم خارجی حضور مناسبی داشته که آخرین آن حضور در فستیوال kikife در دوسلدورف آلمان در تعطیلات آغاز سال جدید شمسی، بود. همچنین برنامه‌ریزی‌های برای ارسال فیلم به جشنواره‌های معتبر دیگر نیز انجام شده که در آینده‌ای نزدیک اخبار آن اعلام می‌شود.

این کارگردان و تهیه‌کننده درباره علت تمایل نداشتن برای اکران «آسمان آبی مادرم» اظهار کرد: متاسفانه در این سال‌ها مسئولان سینمایی دولت از فیلم‌های هنری و ارزشی حمایتی نکرده و پیگیر سرنوشت این آثار نیستند. در دوره‌ای فیلم‌های ارزشی و هنری را در سینماهای ممتاز اکران می‌کردند و شروع نمایش فیلم‌های تجاری نیز در سینماهای درجه دو بود ولی در حال حاضر عمده توجه‌ها سمت آثار تجاری است.

قوی‌تن در پایان با اشاره به این نکته که در حال حاضر همه توجه مسئولان به فیلم‌های تجاری است و همین مساله باعث تغییر ذائقه هنری مخاطبان شده است، گفت: در سال ۱۳۸۳ فیلمی تجاری به نام «سرود تولد» ساختم که بنا به نوشته‌های منتقدان در آن سال، از نظر تکنیکی بسیار غنی بود. بر اساس سیاست‌های سینمایی در آن دوران، فیلم در سینماهای ممتاز اکران نشد، اما در این سال‌ها شاهد هستیم فیلم‌های تجاری و کمدی‌های بی‌ارزش در بهترین سالن‌ها حضور دارند. با توجه به این شرایط هیچ علاقه‌ای به اکران «آسمان آبی مادرم» ندارم.

«آسمان آبی مادرم» به نویسندگی، کار‌گردانی و تهیه کنندگی علی قوی‌تن در سال گذشته ساخته شد. فیلم داستان سارا و پسرش امیر را روایت می‌کند که در میان کوه‌های خشک و خشن زندگی کرده و برای حفظ معدن ذغال‌سنگ خود با موانع و سختی‌هایی مواجه می‌شوند اما امیدشان را از دست نمی‌دهند.

این فیلم تاکنون در جشنواره‌هایی چون جیفونی ایتالیا، گدینیا لهستان، سینه کید هلند، گوا هند، الیمپیای یونان و... حضور داشته است.

فروغ امجدی، رضا کثیریان‌فر، حسین محمدیان، محمد‌رضا خیزی، کمال جوادیان، روح‌الله شهادتی، محمود مرتضایی، خلیل روشنایی، امیر‌حسین روشنایی، علی مرادی، ابوالفضل شکاری، ولی‌الله محروق، ابوالفضل مهدی‌فر، عرفان فدائیان، محمد‌علی علی‌برز، مهدی بنائیان، بهروز شکاریان، علی کثیریان نژاد، دانیال بابا‌خانیان، امیر‌حسین بینایی باشی،‌ محمد‌جواد تکاوری، محمد‌جواد بنائیان، حامد کثیریان، یوسف لالائیان و حسن کیانی در «آسمان آبی مادرم» به ایفای نقش پرداخته‌اند.