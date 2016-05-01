فرشاد پیوس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شکست دو بر صفر پرسپولیس برابر نفت تهران در هفته بیست و هشتم لیگ برتر گفت: فکر می‌کنم غرور در این بازی کار دست پرسپولیسی‌ها داد. زیرا آن‌ها نتوانستند عملکرد همیشگی خود را به نمایش بگذارند. شرایط به نحوی بود که انگار همه بازیکنان به پایشان وزنه بسته بودند و نمی‌توانستند بدوند.

وی افزود: این شکست در این شرایط برای پرسپولیس لازم بود. زیرا آنها فکر کردند که چون به صدر جدول رسیدند، عنوان قهرمانی را به دست آورده‌اند. به هر حال پرسپولیس برابر نفت تیم همیشگی نبود و این بازی را واگذار کرد.

«پرسپولیسی‌ها برای بازگشت به صدر جدول باید به چه نکاتی توجه کنند؟» پشکسوت باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش تصریح کرد؟ به هر حال شرایط جدول در حال حاضر به نحوی است که سه تیم هم امتیاز در صدر جدول حضور دارند. پرسپولیسی‌ها ابتدا باید پیش از هر چیز غرور را از خود دور کنند و فکر کنند که در در یک تورنمنت حذفی قرار دارند و فقط برای کسب پیروزی به میدان بروند. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، این است که به خاطر شرایط جدول پرسپولیسی‌ها برای به ثمر رساندن گل‌های زیاد به زمین بروند و به راحتی موقعیت ها را هدر ندهند.

پیوس اضافه کرد: هر بازی برای پرسپولیس حکم فینال را دارد. تیم برانکو تیم خوبی است و این پتانسیل را دارد که عنوان قهرمانی را کسب کند و دل هواداران و پیشکسوتان را که چندین سال است طعم قهرمانی را نچشیده‌اند،شاد کند.

وی در پایان در رابطه با حضورش در تیم سپیدرود رشت خاطرنشان کرد: سپیدرود تیم خوب و ریشه داری است . من در ۵ بازی اخیر که در این تیم حضور دارم ۱۳ امتیاز کسب کردم و امیدوارم با برتری در بازی‌های باقی مانده این تیم ریشه دار پس از چندین سال به لیگ یک بازگردد.