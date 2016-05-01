نخستین جشنواره عکس سیمای اردیبهشت برگزار می شود

رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اولین جشنواره عکس سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز با محوریت اردیبهشت شیراز برگزار می شود، اظهار کرد: به تصویر کشیدن پرتره محیطی فضای شهری با هدف ترویج نگرش کیفی و ارتقای سطح آگاهی جامعه در رابطه با فضای شهری و انسان یکی از مهمترین اهداف تخصصی در مباحث شهرسازی و معماری است که در ای جشنواره مورد تاکید قرار دارد و با ۲ هدف کلان ارتقای سطح آگاهی جامعه در مطالبه کیفیت و حساسیت نسبت به حقوق شهروندی مرتبط با فضای شهری و ترویج نگاه کیفی به طرح های اجرایی و برنامه های ساماندهی و سیاست گذاری ها در حوزه شهر و شهروند با ماهیت پژوهش محور انجام می گیرد.

سعید معصومی ادامه داد: در این فرآیند استراتژیک، کشف عوامل و زمینه های ایجاد بحران در نظام معماری و شهرسازی و ثبت ارزش های مبتنی بر اصول سازمان یابی فضای شهری و شهروندان، از اهمیت و الویت ویژه برخوردار است. در تحقق بخشی این اهداف، یکی از ابزارهای مکمل و مهم، بهره گرفتن از رسانه و هنر قدرتمند عکاسی است. از این رو سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در نظر دارد نخستین جشنواره عکس رادر سطح کلانشهر شیراز برگزار نماید.

وی درباره موضوع و تعاریف کلی این جشنواره، بیان کرد: به تصویر کشیدن انسان معاصر در قالب پرتره محیطی و فضای شهری با استفاده از المان های اردیبهشتی که به طور کلی به دو بخش تفکیک شده است . از این رو، در بخش «سیما و منظر شهری» موضوعها و مضامینی مانند منظر شهری( کلیه عناصر طبیعی و مصنوعی، قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر(صرفاً بنا ها و آثار باستانی که زیر نظر سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز میباشند ) مد نظر قرار دارد.

معصومی عنوان کرد: در نمای شهری کلیه سطوح نمایان ساختمانها اعم از نمای اصلی و نماهای جانبی و نمای بام که از معابر و عرصه های عموم یدیده میشوند. همچنین، سیمای جداره ها و زمین، المان و مبلمان های شهری ، نقش و نگارهای دائمی و موقت ثبت شده در دیوارهای شهر، کفسازیها ، فضای سبز و… مورد نظر است.

وی اظهار کرد: در بخش دور نما نیز مناظر دوردست از درون شهر ، مبادی ورودی یا ارتفاعات اطراف شهر مورد توجه عکاسان شرکت کننده قرار می گیرد.

رئیس سازمان پارکها و فضای سبز شیراز محورهای دید و منظر(کریدورهای بصری( جشنواره عکس مذکور را نور و رنگ در فضای شهری، سیمای شب عنوان کرد و افزود: در بخش «زندگی در فضای سبز شهری»، موضوعها و مضامینی چون اردیبهشت شیراز، منظر فضای سبز، خانواده در فضاهای سبز شهری، حضور کودکان ، نوجوانان و سالمندان در فضاهای سبز شهری، مشارکت شهروندان در نگهداری و توسعه فضاهای سبز شهری، انسان در فضای سبز شهری سرزندگی ، نشاط و رابطه انسان با محیط های سبز شهری ، بوستان ها ، باغات ، ارتفاعات سبز و حقوق شهروندی با تکیه بر حق بهره برداری از کلیه مواهب طبیعی سبز در ساختمان و فضای شهری- حق دسترسی مناسب و بدون مانع به خدمات عمومی و امکانات فضای سبز شهری ، برای تمامی شهروندان قرار دارد.

وی با این توضیح که بناها و آثار باستانی که زیر نظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شیراز را آرامگاه خواجوی کرمانی، آرامگاه باباکوهی، باغ جهان نما، باغ دلگشا و گهواره دید در بر می گیرند، تاکید کرد: شورای سیاست گذاری جشنواره در جهت پیشرفت سطح علمی و هنری جشنواره در نظر دارد کارگاه های تئوری و اردوهای عملی عکاسی برگزار نماید ، لذا از عکاسان علاقه مند جهت شرکت ثبت نام بعمل می آید. همچنین، مدرسین ، تاریخ و مکان برگزاری کارگاه های عکاسی متعاقبا به عزیزانی که ثبت نام کردند، اعلام می شود.

معصومی با اعلام اینکه آخرین مهلت ثبت نام کارگاه عکاسی نخستین جشنواره عکس سازمان سیما با محوریت اردیبشهت شیراز ۱۴ اردیبهشت ماه جاری است، ادامه داد: تاریخ برگزاری اردوهای عملی عکاسی این رویداد هنری ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت جاری است، از این رو، آخرین مهلت ثبت نام جهت اردوهای عملی عکاسی ۱۷ اردیبهشت ماه است.

وی، عنوان کرد: اساتید راهنما و ساعت برگزاری اردوهای عملی عکاسی متعاقبا اعلام می شود. همچنین آخرین مهلت ارسال آثار ۳۱ اردیبهشت ماه تعیین شده که داوری و اعلام نتایج، ۷ خرداد ماه به اطلاع می رسد.

معصومی با این توضیح که به د۱۰ نفر از منتخبین در هر بخش، هدایای نقدی به همراه لوح تقدیر اهدا می شود، اعلام کرد: دبیر جشنواره، سجاد مختارزادگان و هیئت داوران متشکل از محمد امین دانشور(پیشکسوت و استاد عکاسی)، دکتر مریم قاسمی(دکترای روانشناسی و استاد دانشگاه)، سجاد آورند(مدرس عکاسی)،علی زمانی(مدرس عکاسی ) و آرش اشکر(مدرس عکاسی) است.

وی با بیان اینکه شرکت تمامی عکاسان شیرازی و ساکن استان فارس در این جشنواره آزاد است، افزود: ارسال آثار از طریق پست الکترونیکی shirazphotofestival@gmail.com و یا ارسال CD به دبیرخانه جشنواره صورت می‌گیرد، از این رو، علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی: شیراز، میدان مطهری، ابتدای قدوسی شرقی، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز ارسال دارند.