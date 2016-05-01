نتایج پژوهش اتحادیه اروپا درباره محصولات کشاورزی تراریخته

به گزارش خبرگزاری مهر، این پژوهش در قالب ۵۰ پروژه علمی و با مشارکت ۴۰۰ گروه پژوهشی از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و با هزینهای ۲۰۰ میلیون یورویی انجام شده و برای تکمیل آن از نتایج سایر پژوهشهایی که به طور مستقل توسط مراجع پژوهشی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اجرا در آمده نیز استفاده شده است.
جنبههای مختلفی از قبیل مسائل زیستمحیطی، سلامت و بهداشت غذایی مثل حساسیتزایی احتمالی و کاربردهای دیگر محصولات تراریخته از جمله، استفاده از باقیمانده آنها در تولید سوختهای زیستی، روشهای ارزیابی سلامت غذا، روشهای مدیریت محصولات تراریخته و حتی جنبههای اجتماعی و سیاسی مرتبط با محصولات تراریخته در این تحقیق مورد بررسی و پژوهش قرار داده شده است.
این پژوهش که از سال ۲۰۰۱ تا۲۰۱۰ به اجرا در آمده است، کاملترین و جامعترین مطالعهای است که تاکنون بر روی محصولات کشاورزی به اجرا در آمده و از نظر مدت زمان پژوهش و در نظر گرفتن جنبههای مختلف علمی و حتی غیر علمی، قابل دفاع است و در نهایت به این نتیجه رسیده است که محصولات تراریخته از نظر سلامتی و سایر جنبهها همانند محصولات غیرتراریخته هستند.
مشاور علمی کمیسیون اروپا تاکید کرده است که برای جامعه علمی در اروپا کاملا واضح است که غذاهای حاصل از محصولات تراریخته کاملا سالم هستند. این نتایج به معنای تایید کیفیت محصولات تراریخته برای مصرف ۳۰۰ میلیون جمعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. نکته مهم دیگر در این رابطه آن است که هزینه این پژوهشها توسط کمیسیون اروپا تامین شده و روش اجرای آنها کاملا مستقل از شرکتهای تولیدکننده بذور محصولات تراریخته بوده است.
نتایج و گزارش یادشده کاملا مغایر با تبلیغات مخالفان کشورهای عضو اتحادیه اروپا با محصولات تراریخته است. این مخالفان در تبلیغات خود با ارائه اسناد و مدارک جعلی و ناقص مدعی بودند که محصولات تراریخته در کشورهای اروپایی کاملا رد شده و مورد استفاده قرار نمیگیرد و این به دلیل وجود مشکلاتی در سلامت این محصولات است.
این در حالی است که کشورهای اتحادیه اروپا هر ساله حدود ۳۰ میلیون تن سویای تراریخته و میلیونها تن محصولات تراریخته دیگر و از جمله ذرت تراریخته از کشورهای تولیدکننده وارد کرده و مصرف میکنند. علاوه بر این، کشورهایی مثل اسپانیا و پرتغال و غیره که به عنوان انبار غله اروپا شناخته میشوند، نیز با اختصاص صدها هزار هکتار از اراضی کشاورزی خود به کشت محصولات تراریخته از قبیل ذرت روی آوردهاند.
سازمان ایمنی غذایی اتحادیه اروپا (EFSA) به عنوان تنها مرجع رسمی تصمیمگیری در خصوص محصولات تراریخته در ۲۸ کشور عضو این اتحادیه، تاکنون به بیش از ۷۰ محصول تراریخته مجوز کشت و مصرف در اتحادیه اروپا داده است و به این روند نیز ادامه میدهد.
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