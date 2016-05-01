آرامش و آسایش ساکنان ناحیه شهری مهرگان را تامین می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهزادپور عصر شنبه درمراسم افتتاح طرح های عمرانی و خدماتی در شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان اظهار داشت: با افتتاح چهار طرح بیش از ۳۴ میلیارد ریال در امور رفاهی و خدماتی در شهرمحمدیه و ناحیه شهری مهرگان هزینه شده است و این خدمات همچنان ادامه خواهد یافت.

وی گفت: با خرید دو دستگاه اتوبوس و اضافه کردن آن به مجموعه ناوگان عمومی ناحیه شهری مهرگان زمینه خدمات بهتری در جابجایی مردم این شهرک فراهم خواهد شد.

بهزادپور بیان کرد: همچنین دو دستگاه خودروی آتش نشانی برای ناحیه شهری مهرگان تهیه شده که این کار نگرانی ساکنان برای ارائه خدمات رسانی در مواقع اطفا ء حریق را برطرف می کند.

سکونت مردم در ناحیه شهری مهرگان راحت و ایمن می شود

شهردار محمدیه بیان کرد: هدف شهرداری و شورای اسلامی شهر محمدیه تامین امنیت، آرامش و آسایش در ناحیه شهری مهرگان است و علیرغم همه محدودیت های مالی با کمک مسئولان استانی تلاش می کنیم تا خدمات مورد نیاز ساکنان را فراهم کنیم و بزودی آسایش و آرامش مردم را در حد مطلوب فراهم می کنیم.

بهزادپور یادآورشد: ارائه خدمات روبنایی و تکمیل طرح های رفاهی و عمرانی در این شهرک بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که با کمک وزارت راه و شهرسازی و شهرداری محمدیه امیدواریم با تامین این منابع مالی بتوانیم در دو سال آینده تمامی خدمات روبنایی ناحیه شهری مهرگان را تامین کنیم تا رضایت ساکنان جلب شود.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی انجام شده احداث بوستان ۲۰ هکتاری ناحیه شهری مهرگان که در نوع خود بی نظیر است تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید که با افتتاح آن ساکنان می توانند از فضایی فرحبخش و شاداب برای خود و خانواده هایشان استفاده کنند که این طرح در تامین اوقات فراغت مردم منطقه نقش مهمی خواهد داشت.

بهزادپور گفت: بهترین هدیه مسئولان به ساکنان مهرگان ارائه خدمات رفاهی و عمرانی است و امیدواریم با تلاش شبانه روزی و تکمیل طرح های زیربنایی و روبنایی نیمه تمام و احداث پارک های محله گامی در خدمت رسانی مناسب به مردم برداریم.

شهردار محمدیه یادآورشد: ۱۱ پارک محله در زون های مختلف و ۸۰ هکتار فضای سبز در مهرگان پیش بینی شده که امسال مصمم هستیم همه آنها را به بهره برداری رسانده و مردم را از خدمات مناسبی برخوردار کنیم.

وی گفت: پارک بهشت را بسرعت آماده افتتاح خواهیم کرد و با تشکیل جلسات ماهانه به مردم قول می دهیم پیگیر مشکلات و نواقص موجود در ناحیه شهری مهرگان باشیم تا در پایان امسال بسیاری از خدمات ارائه شود.

بهزادپور یادآورشد: تامین امکانات ورزشی، سرگرمی و وسایل بازی در بوستانها، روکش آسفالت خیابانها و جدول کشی و تامین سایرنیازها در اولویت برنامه های شهرداری قرار دارد که با مشارکت مردم آنها را انجام خواهیم داد.