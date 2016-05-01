مازندران در پساانتخابات/ خداحافظی ۷ نماینده با بهارستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اگرچه برای کسب کرسی‌های مجلس در مازندران ۳۰۵ نفر دورخیز و ثبت‌نام کرده بودند اما سرانجام پس از فراز و نشیب‌های فراوان، ۱۲ منتخب با آرای مردم به بهارستان رسیدند.

مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس در مازندران چهار نامزد در دو حوزه انتخابیه داشت که سرانجام علی ادیانی و حسین نیاز آذری از حوزه قائم‌شهر و بابل روانه مجلس شدند. در حوزه انتخابیه شهرستان قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی سید علی ادیانی با کسب اکثریت نسبی ۵۱ هزار و ۲۲۲ رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت و کمال علی پور خنکدار نیز در این حوزه موفق به کسب ۴۸ هزار و ۸۹۸ رأی و نفر دوم شد، در حوزه انتخابیه بابل نیز حسین نیاز آذری با کسب اکثریت نسبی ۶۳ هزار و ۲۰۹ رأی موفق شد به مجلس شورای اسلامی راه یابد و همت الله طاهر نژاد لداری با کسب ۶۰ هزار و ۵۴۳ رأی نفر دوم شد.

در حوزه انتخابیه شهرستان بابل از مجموع ۳۵۸ هزار و ۲۹۵ نفر واجد شرایط رأی دادن ۱۲۸ هزار و ۵۷۵ نفر معادل ۹ / ۳۵ درصد در انتخابات شرکت کردند و در حوزه انتخابیه قائم‌شهر از مجموع ۳۳۴ هزار و ۹۷۳ نفر جمعیت واجد شرایط رأی دادن ۱۰۳ هزار و ۸۷۹ نفر معادل ۳۱ درصد در مرحله دوم انتخابات شرکت کردند.

مازندران با مشارکت بیش از ۷۲.۳ درصدی در انتخابات مجلس اگرچه نتوانست رکورد مشارکت ۷۶ درصدی مجلس نهم را بشکند اما در این دوره در بین استان‌هایی که بالای دو میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن داشت، رتبه برتر را کسب کرده است.

بررسی ترکیب آرای منتخبان مجلس دهم در مازندران نشان از خانه‌تکانی در ترکیب این دوره مجلس دارد و اکثریت نمایندگان مجلس نهم در این مجلس حضور ندارند در حوزه ساری و میان درود دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با یک شوک و تأیید صلاحیت نشدن هر دو نماینده فعلی مجلس در انتخابات آغازشده بود و سرانجام محمد دامادی موفق به تأیید صلاحیت شد و در حوزه انتخابیه ساری که علی‌اصغر یوسف نژاد که قبلاً نیز سابقه نمایندگی مردم را در مجلس داشت با اخذ ۱۱۶ هزار و ۵۴۰ رأی و محمد دامادی با اخذ ۶۷ هزار و ۱۵۸ رأی راهی مجلس شورای اسلامی شدند.

این دو منتخب بیشتر به جریان اصلاح‌طلبی و حامیان دولت منتسب هستند، در این حوزه هم‌چنین منصور علی زارعی کیاپی با اخذ ۶۳ هزار و ۱۹۲ رأی، عباسعلی ابراهیمی با اخذ ۴۳ هزار و ۶۴۲ رأی و علی بابایی کارنامی که دارای تفکر اصول‌گرایی بودند با اخذ ۳۲ هزار و ۶۸۲ رأی به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در حوزه انتخابیه آمل، عزت‌الله یوسفیان ملأ برای چهارمین بار متولی به خانه ملت راه یافت و در بین منتخبان مردم مازندران، تنها نماینده‌ای است که سابقه چهار دوره نمایندگی را پشت سر هم تجربه کرده است. در این حوزه انتخابیه رضا حاجی پور و عبدالله حسینی که جریان منتسب به اصلاح‌طلبی بودند و تلاش‌های زیادی برای جلب آرای عمومی کرده بودند به‌عنوان نفر دوم و سوم معرفی شدند.

در حوزه بهشهر، نکا و گلوگاه که شاهد مشارکت ۸۱ درصدی در انتخابات مجلس بودیم و علی‌محمد شاعری از معاونان وزیر دولت دهم و با تفکر اصولگرایی با کسب بیش از ۷۰ هزار رأی به‌عنوان نفر اول از این حوزه به مجلس راه یافت.

استان مازندران تعداد واجدین رأی دادن: دو میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۳۸ درصد مشارکت: ۷۲.۳ درصد تعداد رأی دهندگان:

یک‌میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۰۱ نفر گروه پیروز: اصلاح طلب ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش منتخبان دور دوم ۱ ساری و میاندرود علی اصغر یوسف نژاد ۱۱۶ هزار و ۵۴۰ اصلاح طلب محمد دامادی ۶۷ هزار و ۱۵۸ اصلاح طلب ۲ بابلسر و فریدونکنار ولی الله نانوا کناری ۳۹ هزار و ۳۱۹ اصولگرا ۳ بهشهر، گلوگاه و نکا علی محمد شاعری ۷۰ هزار و ۴۰۳ اصولگرا ۴ بابل علی نجفی خوشرودی ۶۲ هزار و ۸۹۶ اصلاح طلب حسین نیاز آذری ۶۳ هزار ۲۰۹ اصولگرا دور دوم ۵ تنکابن، رامسر و عباس آباد شمس الله شریعت نژاد ۴۶ هزار و ۵۲۷ اعتدال گرایان ۶ آمل عزت الله یوسفیان ۸۴ هزار و ۴۵۳ اصولگرا ۷ نوشهر، چالوس و تنکابن قاسم احمدی لاشکی ۳۹ هزار و ۹۸۶ اصولگرا ۸ قائم‌شهر، سوادکوه، سیمرغ، سوادکوه شمالی و جویبار عبدالله رضیان ۶۲ هزار و ۱۹۳ اصلاح طلب علی ادیانی ۵۱ هزار و ۲۲۲ اصولگرا دور دوم ۳ ۹ نور و محمودآباد علی اسماعیلی ۳۶ هزار و ۸۹۱ مستقل

در حوزه انتخابیه تنکابن، رامسر و عباس‌آباد که رقابت شدید بین جریان اصلح طلب و حامیان دولت در فرایند تبلیغات بوده است، شمس الله شریعت نژاد نماینده فعلی مجلس و از حامیان دولت توانست با کسب بیش از ۴۶ هزار رأی دوباره به خانه ملت راه یابد. در حوزه انتخابیه نور و محمودآباد، عبدالوحید فیاضی با تفکر اصولگرایی جایش را به علی اسماعیلی با تفکر اصلاح‌طلبی داد و با کسب بیش از ۳۶ هزار رأی به‌عنوان نفر اول به مجلس راه یافت.

در حوزه انتخابیه نوشهر، چالوس و کلاردشت که شاهد مشارکت ۶۶ درصدی در انتخابات بودیم و رقابت اصلی بین سه گزینه قاسم احمدی، حمزه علی ریاحی و سید هاشم فاطمی بودیم سرانجام قاسم احمدی نماینده مجلس نهم‌ با کسب بیش از ۳۹ هزار رأی به مجلس شورای اسلامی راه یافت. در حوزه قائم‌شهر، سیمرغ، سوادکوه شمالی و سوادکوه نیز مردم به یک نماینده مجلس در انتخابات نه گفتند و عبدالله رضیان با ۶۲ هزارو ۲۳۵ رأی به‌عنوان نفر اول به مجلس شورای اسلامی راه یافت و رقابت بین کمال علی پور دیگر نماینده کنونی مجلس با ۴۶ هزارو ۸۶۱ رأی و سید علی ادیانی با ۴۴ هزار و ۸۲۹ رأی به دور دوم کشیده شدند و سرانجام ادیانی توانست از نماینده کنونی مجلس پیشی بگیرد و به بهارستان برسد.

انتخابات در حوزه انتخابیه بابل نیز شگفتی‌ساز شد و علی نجفی خوش رودی که به‌عنوان سفیر ایران در قرقیزستان فعالیت دارد و دو روز بعد از شروع تبلیغات رسمی انتخابات وارد میدان رقابت‌ها شد توانست بیشترین آرای مردم را کسب کند و روانه مجلس شود.

در این حوزه انتخابیه، حسین نیاز آذری نماینده فعلی مردم بابل در مجلس و طاهر نژاد برای کسب یک کرسی دیگر به مرحله دوم رقابت‌های مجلس کشیده شدند که سرانجام نیاز آذری برای بار دیگر در مجلس ماندگار شد.

مجموع واجدین شرایط رأی دادن در دهمین دوره انتخابات در مازندران دو میلیون و ۲۳۵ هزار و ۶۳۸ نفر بود که از این تعداد یک‌میلیون و ۶۱۶ هزار و ۸۰۱ نفر از مردم ولایتمدار مازندران در انتخابات هفتم اسفندماه شرکت کردند و حضور ۷۲.۳ درصدی را در این حماسه پرشور سیاسی رقم زدند.

مردم مازندران در چهار شهرستان استان در مرحله اول دهمین دوره از انتخابات، بالای ۹۰ درصد مشارکت را ثبت کردند و شهرستان سوادکوه شمالی با مشارکت ۹۸.۳درصدی بالاترین حماسه حضور را در کشور رقم زد و سیمرغ با ۹۶.۴، نور با ۹۶ درصد و محمودآباد با ۹۲.۳ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز ۶۹۳ هزار نفر واجد شرایط رای دادن بودند که بیش از ۳۵ درصد پای صندوق های رای حاضر شدند.