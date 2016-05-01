خبرگزاری مهر، گروه استان ها- فائزه زنجانی: سرانجام دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی همانند دور اول در میان مشارکت بالای مردم برگزار شد و انتظارها برای شناختن نفرات راه یافته به بهارستان نیز تنها چند ساعت ادامه یافت تا مردم تمامی حوزه های کشور با نمایندگان آینده خود آشنا شوند.

استان آذربایجان شرقی نیز در این میان با ۹ نماینده خود در پایان دور دوم آشنا شد تا این نفرات به جمع ۱۰ نماینده منتخب قبلی پیوسته و ترکیب ۱۹ نفره نمایندگان منتخب استان در مجلس شورای اسلامی را تشکیل دهند.

مشخص شدن تکلیف ۹ نماینده در دور دوم شاید کار این استان را برای برگزاری دور دوم انتخابات سخت تر کرده بود اما تنها با گذشت ۱۰ ساعت از زمان شمارش آرا نتایج در تمامی حوزه های استان مشخص شد.

طبق گفته سعید شبستری در دور دوم انتخابات استان ۷۰۰ هزار نفر مشارکت داشتند که شامل مشارکت ۳۰ درصدی مردم استان می شود و این در حالی است که میزان مشارکت مردم در دور اول ۶۲ درصد بود.

هرچند معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی این امر را کاملا طبیعی عنوان نموده و از روال همیشگی نسبت به پایین بودن مشارکت ها در دور دوم خبر می دهد.

رقابت تنگاتنگ در حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر

اما در حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر رقابت ویژه ای بین هشت کاندیدای راه یافته به دور دوم وجود داشت که همچون دور اول اعلام نتایج این حوزه و مطرح شدن برخی نامزدها به عنوان نماینده آینده مجلس، خط بطلانی بر بسیاری از پیش بینی های صورت گرفته در این حوزه شد.

در حالی که پیش از این احمد علیرضا بیگی و مسعود پزشکیان از این حوزه به مجلس راه یافته بودند، این بار در میان سه کاندیدای اصولگرا، چهار کاندیدای اصلاح طلب و یک کاندیدای مستقل، کرسی های مجلس به دو نامزد اصلاح طلب و یک اصولگرا و یک مستقل رسید.

آذربایجان شرقی تعداد واجدین رأی دادن: دو میلیون نفر درصد مشارکت: ۳۰ درصد تعداد رأی‌دهندگان: ۷۰۰ هزار نفر گروه پیروز:اصلاح طلب ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش ۱ تبريز، اسكو و آذرشهر زهرا ساعی ۱۳۴ هزار و ۱۳۱ اصلاح طلب محمدحسین فرهنگی ۱۱۶ هزار و ۷۳۸ اصولگرا شهاب‌الدین بی‌مقدار ۱۱۲ هزار و ۳۴۵ اصلاح طلب علیرضا منادی سفیدان ۱۰۹ هزار و ۱۴۹ مستقل ۲ مراغه و عجب شیر محمدعلی حسین‌زاده ۵۰ هزار و ۹۸۰ اصولگرا ۳ اهر و هریس بیت‌الله عبدالهی ۳۲ هزار و ۵۸۶ اصلاح طلب ۴ سراب یوسف داودی ۳۱ هزار و ۱۵۸ مستقل ۵ شبستر معصومهآقاپور علیشاهی ۲۴ هزار و ۹۵۲ اصلاح طلب ۶ مرند و جلفا محمد حسن‌نژاد ۶۰ هزار و ۵۵ اصولگرا

اما آنچه بیشتر در این حوزه خودنمایی کرد راه نیافتن اسماعیل سعیدی نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی به مجلس، آن هم با اختلاف ۱۰۷ رای نسبت به نفر چهارم بود تا این نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس نتواند به مجلس دهم راه یابد.

هر چند علی علیلو و مهدی دواتگری نیز از جمله نمایندگان فعلی استان هستند که نتوانستند به مجلس آینده راه یابند.

سه نماینده فعلی در ترکیب منتخبان دور دوم

در مجموع، در دور دوم انتخابات استان سه نماینده مجلس فعلی توانستند به مجلس دهم نیز راه یابند، محمد حسین فرهنگی و علیرضا منادی از حوزه تبریز و محمد حسن نژاد از حوزه مرند و جلفا این ترکیب را شامل می شوند.

اما از سوی دیگر منتخب شدن دو زن در میان نامزدهای انتخاباتی دور دوم اتفاق جالبی برای استان بود تا این استان بتواند در ترکیب ۱۹ نفره نمایندگان خود زهرا ساعی و معصومه آقاپور را داشته باشد در حالی که در ترکیب مجلس نهم تنها نماینده زن استان، مهناز بهمنی از حوزه سراب بود.

ترکیب ۹ نفره اصولگرایان در مقابل شش اصلاح طلب

در دور اول انتخابات مجلس دهم تعداد نمایندگان منتخب اصولگرای استان شش، اصلاح‌طلب دو و کاندیداهای منتخب مستقل نیز دو نفر بوده است.

حال با افزودن چهار منتخب اصلاح طلب، سه اصولگرا و دو مستقل به تعداد بالا، گرایش نمایندگان آتی استان مشخص می شود.

اما انتخابات مجلس دهم نیز همانند دیگر انتخابات پرشکوه برگزار شد تا به همه دنیا نشان دهد مردم ایران همانند گذشته و حتی پرشور تر از آن در صحنه های مختلف هستند.

۱۰ اردیبهشت ۹۵ شاید روزی برای پایان رقابت های نامزدهای مختلف مجلس دهم در کشور بود اما از سویی روزی برای آغاز رفاقت ها در جهت توسعه کشور و بالابردن عزتمندی آن در جهان خواهد بود.