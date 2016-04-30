۲۲هکتار فضای سبز البرز شرقی احیا می شود/ اختصاص بودجه ۸۵ میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی باقری شامگاه شنبه در نشستی خبری همزمان با روز شوراهای اسلامی به میزبانی شورای شهر شاهرود، ضمن بیان اینکه تنها مشکل البرز شرقی، بحث عدم پرداخت حقوق و معوقات کارکنان است و عدم تحویل این مجموعه به شهرداری شاهرود ارتباط خاصی به شرکت اصفهانی ندارد، ابراز داشت: در زمانی که البرز شرقی آمده واگذاری بر طبق اصل۴۴بود، شورای اسلامی به این فکر افتاد که اگر هر شرکت خصوصی مالک این مجموعه شود قطعا منافع مالی خود را از برج سازی تامین خواهد کرد و ۲۲هکتار فضای سبز این مجموعه ۴۲هکتاری قطعا مورد بی مهری قرار خواهد گرفت پس با مصوبه شورا و اقدام شهرداری، به دلیل حفظ آن فضا و قرار دادن فرصت البرز شرقی در اختیار شهروندان شاهرودی اقدامی انتحاری را انجام داد و البرز شرقی را خرید.

وی افزود: خرید این مجموعه برای شهرداری مانند حمله انتحاری بود که با ریسک بالا انجام شد و ممکن بود برعکس نتیجه دهد و کاری که برای شهر انجام می شد، در نهایت به ضرر مجموعه شهرداری صورت بپذیرد اما امروز این مجموعه، همچنان به شهرداری تحویل داده نشده است و اگر این فضای سبز ۲۲هکتاری تخریب شود قطعا شهرداری ادعای خسارت خواهد کرد.

واگذاری البرز شرقی برای همگان نفع دارد

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود با بیان اینکه واگذاری البرز شرقی فرصت مناسبی برای شهر شاهرود است، گفت: یکی از دلایلی که امروز می توان به رفع مشکل ترافیک در مرکز شهر شاهرود امیدوار شد، احداث مجتمع های خرید مانند سی تی سنتر ها و مراکز درمانی موسوم به ساختمان پزشکان است که می تواند تمرکز و عبور مرور را از روی دوش مرکز شهر و حوالی میدان جمهوری تا امام خمینی(ره) را بردارد.

باقری رفع مقوله ترافیک با به کار گیری البرز شرقی و حفظ فضای سبز آن را یکی از فرصت های شهر شاهرود دانست و ابراز داشت: فضای سبز البرز شرقی ریه های تنفسی شاهرود هستند که خیلی راحت می توانستند توسط شرکت های خصوصی به برج تبدیل شوند که شورای شهر و شهرداری این فرصت را در اختیار مردم قرار دادند تا از آن استفاده بهینه شود.

وی افزود: شهردار شاهرود از مجموع ۷۸میلیارد تومان هزینه این مجموعه، ۳۲میلیارد تومان را به حساب سازمان خصوصی سازی با همه مشکلات مالی شهرداری، واریز کرده که این مجموعه می بایست هرچه زودتر تحویل شهرداری شاهرود شود از سوی دیگر با محاسبه ای ساده می توان فهمید که کل ارزش البرز شرقی به ازای ۲۲هکتار فضای سبز، بهای هر متر مربع را ۱۸۳هزار تومان مشخص می کند حال آنکه قیمت هر متر مربع زمین در محدوده البرز شرقی بالغ بر ۱.۵میلیون تومان است پس می توان فهمید که شهرداری اقدامی مناسب برای شهر شاهرود را در دستور کار قرار داد که نفع آن برای همگان است.

شورای شهر شورای شهرداری ها نام دارند

رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود در پاسخ به سوالی با موضوع نحوه تعامل این مجموعه با سایر نهادهای اجرایی شهرستان، گفت: اصل ۱۰۷قانون اساسی در رابطه به شوراهای اسلامی مواردی را مطرح می کند که امروز ۲۰درصد آنها نیز اجرایی نمی شوند در قانون حیطه دخالت و اختیارات شوراهای اسلامی بسیار فراتر از حیطه کنونی است که این موارد قطعا از نقص قانون ناشی می شود و همین نقص باعث می شود تا شوراهای اسلامی اهرمی برای حضور در هیچ نهادی به جز شهرداری نداشته باشند.

باقری با انتقاد از عدم اصلاح قانون در دولت های قبل، ابراز داشت: در دولت جدید اقداماتی برای اصلاح این قانون در مجلس و دولت انجام شده که هنوز عملی نشده لذا باید گفت، امروزه شوراهای اسلامی شوراهای شهرداری ها هستند نه شوراهای مردم و یا شهرها که این مهم کاملا بر خلاف خواسته قانون گذاران آن زمان است.

وی با انتقاد شدید از مسکن و شهرسازی شهرستان در عدم ابلاغ طرح تفصیلی شاهرود، افزود: امروز با گذشت پنج سال از تهیه و کارشناسی طرح تفصیلی شاهرود، شورای اسلامی حتی نمی تواند برای دریافت حق قانونی خود و مطالبه مردم در طرح تفصیلی که مهمترین نقشه راه مدیریت شهری است، اقدامی کند که امیدواریم این موارد به مرور اصلاح شوند.

بودجه ۸۵ میلیارد تومانی شهرداری شاهرود

رئیس شورای اسلامی شهرشاهرود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با موضوع اعتبارات شهرداری، گفت: در زمان آغاز به کار شورای چهارم و روی کار آمدن شهردار جدید، بودجه شهرداری ۳۶میلیارد تومان بود که امروز در پایان سال۹۴ و پس از گذشته کمتر از سه سال این اعتبارات به ۸۵میایارد تومان افزایش یافته است.

باقری افزود: طبق قانون و در برنامه پنج ساله شورای اسلامی شهرها، که تا سال۹۵ ادامه دارد، بودجه شهرداری ها می بایست با احتساب سالانه ۲۰درصد افزایش محاسبه شود حال آنکه بودجه شهرداری شاهرود در سال نود و دو ۳۶ میلیارد تومان بود و در سال۹۴به ۸۵میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: شهرداری ها بر طیق قانون می توانند ۶۰درصد از اعتبارات خود را صرف امور جاری و ۴۰درصد را صرف امور عمرانی کنند اما شهرداری شاهرود از مجموع ۸۵میلیارد تومان، ۲۱درصد را صرف بودجه جاری مانند حقوق پرسنل و مخارج می کند و ۷۹درصد را صرف عمران و آبادانی شهر که این مهم جای تقدیر دارد.