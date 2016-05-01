برگزاری همایش حکمت مطهر در تمامی شهرستان های کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا باباشاهی شامگاه شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سنندج گفت: به منظور اینکه سپاه پاسداران همیشه در خط اسلام ناب قرار داشته باشد روزشهادت شهید مطهری به عنوان روز عقیدتی سیاسی نامگذاری شده است.

وی عنوان کرد: در طول ۳۷ سالی که از عمر بابرکت انقلاب اسلامی ایران می گذرد همواره حرکات، تصمیمات و فعالیت های سپاه در راستای عمل به رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده است.

وی اظهارداشت: بزرگداشت شخصیت های برجسته ای هم چون شهید مطهری ادامه دهنده خط اسلام ناب و جهت گیری های الهی در سپاه پاسداران تلقی می شود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان به فعالیت های انجام گرفته شده در سال گذشته اشاره کرد و افزود: بیش از پنج هزار ساعت کلاس آموزشی برای مجموعه بسیج و سپاه در سال گذشته برگزار شد.

حجت الاسلام باباشاهی بیان کرد: بیش از ۷ هزار نفر از برادران بسیجی و سپاهی استان در طول سال ۹۴ در کلاس های آموزشی شرکت کردند.

وی از اجرای ۲۵ برنامه شاخص در سال گذشته خبرداد و عنوان کرد: برگزاری کارگاه های در ارتباط با آموزش مهارت سبک زندگی، مصون سازی فرهنگی، غنی سازی اوقات فراغت و اعزام خانواده سپاهیان و بسیجیان به مشهد و قم از جمله برنامه های ما در سال گذشته بود.

وی عنوان کرد: برنامه های امسال هم در ادامه برنامه های سال گذشته است فقط با این تفاوت که شعار سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در فعالیت ها و اقدامات لحاظ خواهد شد و در راستای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: نهضت امربه معروف ونهی از منکر جزو برنامه های اصلی ما در سال جاری است.

حجت الاسلام باباشاهی از برگزاری همایش حکمت مطهر در تمامی شهرستان های استان به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی سپاه خبرداد وگفت: روز شنبه این همایش در شهرستان سروآباد برگزارشد و یکشنبه ۱۲ اردیبهشت هم در کامیاران، سقز، بانه و مریوان برگزار می شود.

وی بیان کرد: روز دوشنبه هم همایش مذکور در قروه، بیجار و دیواندره، سه شنبه در سپاه ناحیه سنندج و روزچهارشنبه هم در ستاد مرکزی سپاه بیت المقدس استان برگزار می شود.