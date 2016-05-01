آلودگی هوا عامل ابتلا به انواع سرطان ها

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تحقیقات محققان دانشگاه بیرمنگام انگلستان، هر چقدر ذرات آلودگی هوا بیشتر باشد، ریسک ابتلا به سرطان های مختلف بیشتر خواهد بود.

در این مطالعه که شامل بیش از ۶۶ هزار فرد مسن ساکن هنگ گنگ بود، مشخص شد ریسک مرگ ناشی از سرطان حتی با وجود افزایش اندک قرارگیری در معرض این ذرات ریز آلودگی هوا که بر اساس میکروگرم به ازای هر متر مکعب (mcg/m۳) محاسبه می شود، افزایش می یابد.

به گفته محققان، به ازای قرارگیری در معرض هر mcg/m۳ ۱۰ آلودگی بیشتر ریسک مرگ ناشی از سرطان ۲۲ درصد افزایش می یابد.

به نظر می رسد این ریسک برای برخی از سرطان ها به مراتب بیشتر باشد: آلودگی هوای بیشتر با افزایش ۴۲ درصدی ریسک مرگ ناشی از سیستم گوارش فوقانی و ۳۵ درصد افزایش ریسک مرگ ناشی از سرطان های کبد، مثانه، مجاری ادراری و لوزالمعده همراه است.

در بین زنان، افزایش قرارگیری در معرض آلودگی هوا با افزایش ۸۰ درصدی مرگ ناشی از سرطان سینه همراه است. در بین مردان، میزان بالای آلودگی افزایش ۳۶ درصدی ریسک مرگ ناشی از سرطان ریه را در پی دارد.

به گفته محققان، آلودگی هوا موجب بروز معایبی در ترمیم DNA می شود، تغییراتی در سیستم ایمنی بدن ایجاد می کند و یا موجب بروز التهاب می شود که همه اینها آغازگر رشد عروق خونی جدیدی خواهند بود که امکان گسترش سرطان را فراهم می سازد.

همچنین در مورد سرطان های اندام گوارش، آلودگی شدید فلزی می تواند بر باکتری های روده تاثیر گذارد و ابتلا به سرطان را تشدید کند.