علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دو و میدانی کاران قم با ترکیب ۷ ورزشکار در ۱۱ رشته پیکارهای دو و میدانی آغاز فصل کشور برای کسب مدال با حریفان خود رقابت خواهند کرد.

وی افزود: پیکارهای آغاز فصل دو و میدانی مردان کشور از فردا در مواد گوناگون با حضور برترین‌های این رشته از سراسر کشور در شیراز آغاز می‌شود و تیم قم نیز متشکل از هفت دو و میدانی‌کار در ۱۱ رشته به استان فارس اعزام می‌شود.

رئیس هیئت دو و میدانی قم گفت: این رقابت‌ها روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت در پیست دو و میدانی مجموعه ورزشی حافظیه شیراز به میزبانی هیئت دو و میدانی استان فارس برگزار می‌شود و برترین‌های ایران در رده سنی بزرگسالان گرد هم خواهند آمد.

رضایی بیان داشت: در ترکیب تیم دو و میدانی استان قم محمدرضا فریدی در مواد ۲۰۰ و ۴۰۰ متر، رضا محمدزاده در ۲۰۰ متر، محمود مرادی در پنج هزار متر و ۱۰ هزار متر و محمدرضا سلیمی در پرتاب وزنه مسابقه خواهند داد.

وی عنوان کرد: میلاد دریساوی گزینه حضور در المپیک تابستانی در رشته‌های پرش طول و پرش سه‌گام در این مسابقات برای قم به میدان می‌رود و محمدحسین اسکندری در پرتاب وزنه و رضا ملک‌پور در مواد ۴۰۰ متر و ۴۰۰ متر بامانع دیگر نفراتی هستند که در فهرست نفرات تیم استان قم قرار دارند.

رئیس هیئت دو و میدانی قم تصریح کرد: تیم دو و میدانی بانوان قم در مسابقات آغاز فصل به دلیل فراهم نشدن شرایط اعزام و نیز کمبود ورزشکار ایده آل شرکت نکرده است.