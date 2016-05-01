کمپ اردوهای تیم ملی قایقرانی در مریوان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی شامگاه شنبه در جریان افتتاح پروژه های ورزشی در شهرستان مریوان و بازدید از اردوی تیم ملی جوانان، اظهار داشت: دریاچه ای زریبار مریوان امکانات ویژه ای برای توسعه ورزش های آبی دارد و مطالعات و برنامه ریزی های لازم را برای ایجاد کمپ تیم های ملی قایقرانی با محوریت فدراسیون به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار می دهیم.

وی با اشاره به اینکه قایقرانی جزو ورزش های مدال آور محسوب می شود، افزود: جوانان توانمند بسیاری در این رشته ورزشی فعالیت دارند و استان کردستان نیز یکی از قطب های اصلی این رشته مدال آور است و به همین دلیل باید این بخش مورد حمایت ویژه ای قرار گیرد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: حمایت از رشته های پرطرفدار و مدال آور از اولویت های وزارت ورزش و جوانان است و خوشبختانه در حال حاضر در شهرستان مریوان این ظرفیت و توانمندی وجود دارد که تیم های ملی اردوی آمادگی خود را بر پا کنند.

سجادی یادآور شد: استان ها باید در راستای توسعه و تعالی رشته های ورزشی از ظرفیت های موجود به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنند و وزارت خانه از استان های برخوردار حمایت های لازم را در دستور کار قرار می دهد.

وی ادامه داد: خوشبختانه کردستان با ظرفیت های ویژه و ورزشکاران توانمند با برنامه ریزی مناسب می تواند در آینده نزدیک در بیشتر رشته های ورزشی سرآمد باشد.

در ادامه سر مربی تیم ملی جوانان قایقرانی کشور اظهار داشت: دریاچه زریبار به دلیل طول موج های کم وسعت بسیار مناسب است و خوشبختانه تا کنون در این حوزه برنامه ریزی های لازم شده است.

طاهر کبوتری افزود: همه زیر ساخت ها و امکانات لازم برای تبدیل شدن این دریاچه به عنوان کمپ تمرینات تیم های ملی و میزبانی مسابقات فراهم است و به همیین دلیل سرمایه گذاری در این حوزه می تواند نتایج مثبتی در راستای توسعه و تقویت این رشته ورزشی را به دنبال داشته باشد.