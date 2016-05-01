فرهنگیان برای نهادینه شدن تفکر اقتصاد مقاومتی اهتمام ورزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، آیت الله سید یحیی جعفری و علیرضا رزم حسینی با صدور پیامی مشترک هفته معلم را گرامی داشتند.

متن این پیام بدین شرح است: بار دیگر اردیبهشت ماه، فرا می رسد و یاد و خاطره، همیشه ماندگار فیلسوف فرزانه و معلم شهید مرتضی مطهری، فضای جامعه اسلامی را عطرآگین می کند.

وزیدن نسیمی که از عطر اقاقیا سرشار است یادآورمان می کند که موسم تجلیل از باغبانان بی ادعای گلستان تعلیم و تربیت است آنان که از همت والایشان، باغ جانمان سبز است. آری! معلم، همواره پرچمدار آگاهی و چراغ پرفروغ دانش و بینش است. معلم، تجلی باشکوهترین مصادیق ایثار و امانتداری است که به فرموده بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام راحل (ره) انسان، امانت، اوست.

در سال جاری که به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مزین به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است، براین باوریم که با نقش بی بدیل و همراهی صادقانه تمامی فرهنگیان ولایتمدار و فرهیخته دیار کریمان در راستای فرهنگسازی این باور و نهادینه کردن تفکر اقتصاد مقاومتی، مسیری روشن برای رسیدن به فرداهایی بهتر ترسیم خواهد شد و با تدبیر دولتمردان و یاری همه اقشار ملت غیور ایران اسلامی، مقابله با رکود، رونق اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی و آینده ای سرشار از شادابی و امید به ارمغان خواهد آمد.

اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطر 232 معلم شاهد و شاهدان معلم استان به ویژه مدیرکل شهید آموزش و پرورش حجت الاسلام ایرانمنش، فرا رسیدن هفته بزرگداشت مقام منیع معلم را به تمامی فرهنگیان فهیم استان پهناور کرمان تبریک و تهنیت عرض کرده و امیدواریم با همت و تلاش در خور تحسین تمامی دلسوزان عرصه تعلیم و تربیت و خانواده ها، بستر پرورش خلاقیت و خودباوری و شکوفایی استعدادهای نهفته آینده سازان ایران اسلامی برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه بیش از پیش فراهم شود. در سایه سار الطاف بیکران الهی سربلند و برقرار باشید.