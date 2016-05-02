وزیر اقتصاد افغانستان راهی آلمان شد/ رایزنی در مورد پروژه «تاپی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «اکلیل حکیمی» وزیر اقتصاد افغانستان علاوه بر شرکت کنفرانس بانک توسعه آسیایی قرار است در یک نشست جداگانه با معاون اول بانک توسعه آسیایی دیدار و پیرامون آمادگی های افغاستان برای کنفرانس بروکسل، پروژه های توسعه ای، نیازمندی های آینده این کشور، اولویت ها و راهبرادها، بازسازی افغانستان و نقش بانک توسعه آسیایی بحث و گفتگو کند.

علاوه بر این، در این نشست در مورد پروژه خط لوله انتقال گاز از ترکمنستان به هندوستان (خط لوله تاپی)، انتقال برق و ایجاد خط آهن که آسیای جنوبی را از راه افغانستان به آسیای شمالی وصل می کند، نیز بحث صورت می گیرد.

شعار این نشست «همکاری برای ثبات» انتخاب شده و تمرکز آن استحکام روابط آسیا و اروپا برای رسیدن به ثبات است.

لازم به ذکر است که نشست بانک توسعه آسیایی برای مدت سه روز در شهر آلمان برگزار می گردد و وزرا کشورهای مختلف، روسای بانک مرکزی، تجار، سرمایه گذاران، خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی که در حدود سه هزار نفر می شوند، در این نشست شرکت خواهند کرد.