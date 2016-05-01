تحرک و پویایی بخش حمل و نقل به صادرات بیشتر کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین رحمت شعبانی در چهارمين جلسه كارگروه اقتصاد مقاومتي در حوزه حمل ونقل که روز یکشنبه در سالن جلسات این اداره برگزار شد اظهارداشت: با توجه به منويات مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و سياست و رويكرد دولت در تسهيل فعاليت های اقتصادی بخش حمل و نقل كالای استان به عنوان يك بخش خدماتی و ارتباط تنگاتنگ آن با واحدهای توليدی، صنعتی و كشاورزی می تواند نقش مهمی در این حوزه ایفا کند لذا بايد با اتخاذ تسهيلات و تدابير لازم در حوزه صادرات و بخش حمل و نقل جاده ای استان به طور كمی و كيفی و همچنين اقتصادی در جهت ايجاد تحرك در اين بخش گام برداريم.

وی تصريح كرد: در صادرات سعی كرديم با ترغيب بخش حمل و نقل نيازهای بخش صنعت محقق شود متاسفانه به لحاظ شرايط اقتصادی طی سال های اخير شاهد كاهش توليد در بخش صنعت و يك ركود تورمی در حمل و نقل هستيم، به طوری كه پتانسيل و ظرفيت های موجود در بخش حمل و نقل بيش از تقاضای استفاده از امكانات و تجهيزات موجود بوده و تناسبی بين آنها نيست.

شعبانی خاطرنشان كرد: عليرغم افزايش هزينه های عمليات حمل و نقل اعم از تورم، دستمزد، لوازم يدكی و حتی سوخت فعاليت اين بخش كمتر شده و اين پتانسيل در واقع غير فعال شده و به ناچار كرايه حمل را پايين می آورد.

درادامه اين جلسه مسئولان بخش حمل و نقل استان و تشکل های صنفی و بخش خصوصی درارتباط با بخش حمل و نقل با بيان نقطه نظرات خود و فعاليت هاي مرتبط بحث و تبادل نظركردند.

در این جلسه در مورد نرخ کرایه حمل و نقل در استان قزوین و مقایسه آن با استان های دیگر و امكان توافقی بودن نرخ کرایه طبق مصوبه شورای اقتصاد و بازنگری و اصلاح نرخ کرایه به خصوص در بخش صادرات، لزوم فعالیت بیش از پیش شرکت های حمل و نقل بین المللی استان و استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ترانزیت بومی، سیستم اعلام بار شهرستان قزوین و موانع ايجاد رقابت بین صاحبان کالا، رانندگان و شرکت های حمل و نقل، ضرورت نوسازی ناوگان حمل و نقل استان در پنجره واحد، توسعه وتشویق و ترغیب رانندگان برای نوسازی ناوگان با ارائه تسهیلات و راه کارهای لازم و جلوگيری از فعاليت های واسطه گری تبادل نظر شد.