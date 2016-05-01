فرامرز سنگینی دبیر فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت ثبت نام برای انتخابات فدراسیون ژیمناستیک تصریح کرد: ۱۷ نفر برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون شرکت کرده اند که البته قبل از احراز صلاحیت آنها از سوی وزارت ورزش و جوانان نمی توانم اسامی آنها را بگویم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درویش زاده در انتخابات فدراسیون شرکت کرده است یا نه گفت: خیر رئیس فعلی فدراسیون جزو کاندیداهای ریاست دوره بعدی نیست.

سنگینی در خصوص عدم آغاز اردوی تیم ملی خاطر نشان کرد: برنامه ای برای رقابتهای قهرمانی آسیا جوانان اعلام نشده است که اردو را آغاز کنیم ضمن اینکه ژیمناستها خودشان به صورت مداوم در اردو به سر می برند و فکر نمی کنم مشکل خاصی باشد.