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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

انتخابات رئیس فدراسیون ژیمناستیک؛

۱۷ نفر برای انتخابات ژیمناستیک ثبت نام کردند/ نام درویش‌زاده نیست

۱۷ نفر برای انتخابات ژیمناستیک ثبت نام کردند/ نام درویش‌زاده نیست

دبیر فدراسیون ژیمناستیک از ثبت نام قطعی ۱۷ نفر برای انتخابات ریاست این فدراسیون خبر داد.

فرامرز سنگینی دبیر فدراسیون ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مهلت ثبت نام برای  انتخابات فدراسیون ژیمناستیک تصریح کرد: ۱۷ نفر برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون شرکت کرده اند که البته قبل از احراز صلاحیت آنها از سوی وزارت ورزش و جوانان نمی توانم اسامی آنها را بگویم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا درویش زاده در انتخابات فدراسیون شرکت کرده است یا نه گفت: خیر رئیس فعلی فدراسیون جزو کاندیداهای ریاست دوره بعدی نیست.

سنگینی در خصوص عدم آغاز اردوی تیم ملی خاطر نشان کرد: برنامه ای برای رقابتهای قهرمانی آسیا جوانان اعلام نشده است که اردو را آغاز کنیم ضمن اینکه ژیمناستها خودشان به صورت مداوم در اردو به سر می برند و فکر نمی کنم مشکل خاصی باشد.

کد مطلب 3613234

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