به گزارش خبرگزاری مهر، همواره برای کاربران گوشی های همراه موضوع شارژ و حمل کردن شارژر و کابل آن بعنوان یک معضل جدی محسوب می شود اما این مشکل از سر راه دارندگان گوشی های آیفون برداشته شده است.

یک شرکت آمریکایی شارژرهای مغناطیسی را با نام MagicMount برای گوشی های آیفون طراحی کرده که با قرار دادن این منبع انرژی بر روی پشت گوشی می توان تلفن همراه خود را شارژ کرد.

این شارژر مغناطیسی دارای باتری ۴ هزار میلی آمپری و بدنه باریک و ظریف است. با یکبار شارژ کامل این منبع باتری می توان گوشی های آیفون ۶ را دو مرتبه و آیفون ۶ پلاس را یکبار شارژ کامل کرد.

شارژر MagicMount بصورت آهن ربا در پشت گوشی آیفون چسبیده می شود و با کابل micro-USB به گوشی متصل و عمل شارژ را انجام می دهد.