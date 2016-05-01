به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین بهشتی در مراسم محفل انس با قرآن، اقدامات فرهنگی یگان ویژه را کارآمد و مؤثر برشمرد و گفت: خط ولایتمداری کارکنان نیروی انتظامی، تداوم رشادت و ایثارگریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس است.
وی افزود: پایه و اساس تفکر ناب قرآن و به دنبال آن تفکر حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب برای مقابله با استکبار جهانی است که امروز کشوری مانند ایران در این جبهه ثابتقدم و استوار است.
رئیس سازمان بسیج محلات و مساجد کشور ادامه داد: نیروی انتظامی این افتخار را دارد که در طول تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی، مدافع و حامی مردم بوده و همچنان در عرصه خدمتگزاری به نظام و انقلاب پیشتاز باشد.
بهشتی گفت: یگان ویژه، موتور محرک ناجا در ایجاد نظم و امنیت جامعه است زیرا این یگان منسجم و قدرتمند در بخشهای مختلف مأموریتی، شایستگیهای خود را به خوبی نشان داده است.
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