اشتغال ۱۰۰۰ نفری با عملیاتی شدن طرح توسعه فولادسازی در خوزستان

عزیز قنواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته همه شرکت های فولادی به دلیل رکود بازار جهانی، رکود پروژه های عمرانی و سقوط قیمت نفت که موجب شد دولت نتواند برنامه های خود را اجرایی کند، سال سختی را پشت سر گذاشتند.

وی افزود: سال گذشته سه میلیون تن محصولات فولادی در انبارها ماندند. در این راستا تلاش های بسیاری با همکاری سازمان ها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت تا مقداری از تعرفه های واردات فولاد تامین و در سال جاری ابلاغ شد.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان با بیان این که ما توانستیم از تهدیدها فرصت ها را بسازیم، گفت: شرکت فولاد اکسین توانست نسبت به سال ۹۳ رشد تولید هفت درصدی را داشته باشد. افزایش نرخ جهانی فولاد سبب شد که فولادی ها سال ۹۵ را خوب آغاز کنند.

وی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی رشد تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نسبت به سال گذشته و سه درصد رشد افزایش کیفی محصولات این شرکت افزود: در راستای اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی ها توانستیم هشت محصول جدید را به سفارش صنایع تولید کنیم که ۲۱ محصول جدید از سال ۹۲ به سبد محصولات اضافه شد.

قنواتی در خصوص بومی سازی قطعات تصریح کرد: صنایع این شرکت چون مشابه داخلی ندارند تمام تلاش و اندیشه متخصصین را خواستار شدیم که نهایتا در سال گذشته برای نخستین بار تعمیرات و نگهداری کارخانه بومی شد، در این راستا آمادگی تجهیزات ما از ۷۹ درصد به ۸۹ درصد در سال گذشته افزایش یافت.

وی افزود: ما ثابت کردیم تحریم ها در نگهداری تجهیزات خللی وارد نکرده است، فولاد اکسین در سال گذشته ۴۰ میلیارد تومان صرفه جویی ارزی داشت.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان همچنین عنوان کرد: در زمینه بازرگانی از ۸۳۷ هزار تن تولید بیش از ۷۸۰ هزار تن در سال گذشته را به فروش رسانده و درخواست محصولات حمل نشده را نیز داریم. این در حالی است که شرایط فروش را برای مشتری فراهم کرده ایم.

تامین نیاز بازارهای داخلی

وی اذعان کرد: تفاهمنامه هایی با تولید کنندگان مواد داخلی انعقاد کرده ایم که اکثر نیازها را از بازارهای داخلی تامین خواهیم کرد.

قنواتی با بیان اینکه محصول اصلی شرکت فولاد اکسین ورق های عریض پروژه های نفت و گاز است، گفت: به دلیل این که دولت بودجه لازم را نداشت ورق های عریض در سال گذشته فعال نبودند، ما در راستای بازاریابی به سوی بازاریابی های خارجی نیز رفتیم که برای نخستین بار طبق تقاضاها ۲۰ هزار تن ورق های عریض نهایی شد که به آسیای میانه، اروپا و خلیج فارس صادر می شود.

وی خاطر نشان کرد: ما می توانیم کل نیاز ورق های ساخت لوله های نفت و گاز را با کیفیت و نرخ مناسب تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت فولاد اکسین خوزستان توضیح داد: طرحی که برای استان حائز اهمیت است طرح توسعه فولاد سازی می باشد که سال گذشته تمام اقدامات انجام و نهایی شده است که با رفع تحریم ها، بازگشایی سوئیفت و تعاملات بانکی امیدواریم این امرعملیاتی شود، با اجرای این طرح شرایط اشتغال یک هزار نفر فراهم خواهد شد.

وی در ادامه گفت: فولاد اکسین تا سال ۱۳۹۱ زیان های عملیاتی را متحمل می شد ولی از سال ۹۲ به افزایش سود عملیاتی دست یافت، ما برای این که شرکت به سود آوری مطلوب برسد از قابلیت ها به لحاظ تکنولوژی و فناوری خوب استفاده کرده ایم.

قنواتی افزود: یکی از دلایلی که ما نتوانسته ایم ورق های عریض را به فروش برسانیم، تامین بودجه برای پروژه های عمرانی نفت و گاز همچنین واردات بی رویه است، سال گذشته یک میلیون تن ورق وارد کشور شد که این امر باید متوقف شود.

وی در پایان با توجه به برنامه های این شرکت در سال جاری، یادآور شد: افزایش تولید، بالا بردن کیفیت ورق های عریض، بالا بردن دانش نرم افزاری و سخت افزاری همچنین توسعه از طریق صنایع پایین دستی جهت اشتغال ازجمله برنامه های شرکت فولاد اکسین در سال جاری است.