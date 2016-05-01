جایگاه معلم با هیچ پست و سمتی قابل معامله نیست

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در رابطه با بزرگداشت روز معلم به خبرنگار مهر گفت: معلم فردی است که در مجموعه خود انسان ها را برای آینده دنیا پتربیت می کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان گلستان با بیان اینکه معلم همچون شمعی است که خود می سوزد و پیرامونش را روشن می کند، افزود: در مقام معلم بسیار سخن گفته شده و در احترام به معلم توصیه های فراوانی شده است.

وی احترام به معلم را واجب خواند و تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) همیشه به احترام گذاشتن به پدر و مادر سفارش می کردند و تاکید می کردند به معلمان هم مانند پدر و مادر احترام گذاشته شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان اظهار کرد: برای تربیت و هدایت انسان ها معلم باید قدر و منزلت جایگاه خود را بداند که در چه جایگاه والایی قرار گرفته و شان و مقامش با چیزی قابل مقایسه نیست.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه جایگاه معلم با هیچ مقامی قابل معامله نیست، گفت: این جایگاه مقام الهی، پیامبری و امامتی دارد و قابل معامله با پست، پول و یا هر چپز دیگری نیست.

وی با اشاره به سخن پیامبر که فرمودند من معلم مبعوث شدم، گفت: این افتخار بزرگی برای معلمان است که پیامبر (ص) خود را معلم نامید؛ همچنین دانش آموزان و فراگیران باید بدانند که آینده خود را در پرتو تعلیم گره زده اند و باید خوب و درست بیاموزند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان اظهار کرد: روز مهمی را روز معلم نامگذاری کردند؛ چرا که شهید مطهری معلم بزرگ، الگو و اسوه ای بود.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: اگر بخواهیم جامعه زنده، بالنده و مترقی داشته باشیم باید نام شهیدان را زنده نگه داریم، چرا که شهدا زنده اند و با برجسته کردن نام شهید مطهری جامعه معلمی زنده نگه داشته شد.

وی در رابطه با شخصیت شهید مطهری گفت: شهید مطهری شخصیت فوق العاده ای داشتند، علامه و در عین حال معلم بودند و شهادت او چراغ پرفروغی بود که در عالم تابید، دست دشمنان به نیت خاموش کردن چراغ برخواست اما خداوند نگذاشت این چراغ خاموش بماند بلکه آن را پرفروغ تر کرده است و برای همیشه می درخشد.