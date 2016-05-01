عربستان فرقی با داعش ندارد/ ادعای ریاض درباره ایران دروغ است

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی عبدالله صالح» در مصاحبه با راشاتودی گفت: توطئه ای علیه یمن شکل گرفته و تهاجمی بی دلیل علیه آن در جریان است. حمله به پایگاه های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یمن انجام شده و همه آنها مورد حمله قرار گرفته اند و تمامی زیر ساخت ها از بین رفته اند. همه چیز در یمن از بین رفته و من درباره حملات عربستان سعودی صحبت می کنم.

صالح در ادامه گفت: آنها (عربستان) به ماه حمله کردند نه ما به آنها. آنها در حال کشتار کودکان، زنان و افراد سالخورده یمنی هستند. چرا؟ ما هیچگاه با عربستان مشکل مذهبی نداشتیم. چرا آنها به ما حمله می کنند؟ ما اعتقادات مذهبی خود را داریم و شما نیز اعتقادات خود را، پس چرا شما سعودی ها مردم یمن را می کشید؟ افرادی که همسایه و بردار شما هستند.

رئیس جمهور سابق یمن در ادامه گفت: اکنون گروه های تروریستی در روسیه و اروپا نیز مشاهده می شوند که البته همه آنها از سوی عربستان پایه گذاری می شوند و می بینیم که قطر و ترکیه نیز نیز روی به حمایت از این گروه های تروریستی آورده اند تا اهداف خود را محقق کنند.

صالح گفت: برای سال های زیادی هیچ گروه تروریستی در یمن وجود نداشت و هر اتفاقی که در این خصوص در یمن رخ داده از جانب عربستان انجام شده و گروه های تروریستی مختلفی به یمن تزریق شده اند. گروه هایی همچون سلفی ها و القاعده.

صالح که پس از ده ها سال حکومت بر یمن خود بواسطه موج بیداری اسلامی از قدرت برکنار شد در مورد ادعای عربستان در مورد حمایت ایران از حوثی ها گفت: ادعای حمایت ایران از حوثی ها دروغ است و این موضوعی است که عربستان برای توجیه حملات خود به یمن آن را تکرارا می کند.