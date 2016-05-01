معلمان در گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی نقش برجسته دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح یکشنبه در زنگ سپاس به مناسبت روز معلم در مدرسه میان درود اظهار داشت: انتظار ما از معلمان تربیت دانش‌آموزانی متعهد و متدین است زیرا ملت ایران امروز سرافراز و سربلند است و همه این ارزشها را از کلاس و درس و معلم دارند.

وی حضور ۳۹ هزار معلم عزیز و بیش از ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در مدارس مازندران فرصت بزرگی برای تحول و توسعه برشمرد و گفت: روز معلم درواقع روز تجلیل از مقام علم و ادب است ازاین‌رو روز ۱۲ اردیبهشت که روز شهادت استاد فرزانه و فیلسوف کبیر شهید مطهری است به بهترین عنوان یعنی روز معلم نام‌گذاری شد.

استاندار مازندران بر ضرورت بهره‌گیری از کتب و تألیفات شهید مطهری در مراکز آموزشی تأکید کرد و نقش معلمان در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز نقش مهم و تأثیرگذار دانست و گفت: اقتصاد مقاومتی باید در آموزش‌وپرورش هم باید موردبررسی قرار گیرد.

ارسطو قادری فرماندار میان درود نیز در این مراسم به بیان گزارشی کوتاه در مورد برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت در حوزه آموزش پرداخت و گفت: سپاس از معلم سپاس دین است و سپاس از معلمین عزیز است که همه تغییرات جامعه با هدایت آنان صورت می‌گیرد

سید علی قاسمی مدیرکل آموزش‌وپرورش مازندران نیز گفت: درخشش امروز ایران اسلامی در عرصه علمی جهان مدیون زحمات معلمان است و خوشبختانه فرمانداران با تمام توان امکانات و توانمندی‌های خود را برای تکریم مقام معلم بکار گرفتند زیرا تکریم مقام معلم تکریم ارزش‌هاست.

دراین مراسم از مریم رشیدی معلم منتخب استانی از آموزش و پرورش میاندرود و فائقه حسین زاده معلم نمونه شهرستان میاندرود با اهدای لوح تقدیر و زنگ سپاس معلم توسط استاندار مازندران نواخته شد.