خبرگزاری مهر - گروه استانها: تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه های خرد و کلان در شهرک صنعتی بیرجند سوال های بی جواب زیادی را در اذهان رسانهها و مردم ایجاد کرد و از این رو جمعی از خبرنگاران در پی یافتن پاسخ روانه این شهرک شدند.
مسیر نیم ساعته بیرجند تا شهرک صنعتی با جمعی از خبرنگاران طی میشود. عقربه های ساعت به ۹ نزدیک شده و خودرو سفید رنگ حامل خبرنگاران مقابل کارخانه آرد توقف میکند.
فضای آرام بر شهرک حاکم است... نه صدای کارفرمایی به گوش میرسد و نه خنده مهربان کارگری...! در هر بخش از این شهرک چند واحد تولیدی سرد و سنگین سکوت کردهاند... از قدمتشان پیداست که سالهاست مانند اصحاب کهف به این شهرک پناهنده شده و از گذر زمان بی خبر و غافلاند.
گویی توقف زمان نه تنها پیشرفتی در امکاناتشان نداشته که بلکه برخی کارخانهها را از بیرجند به استان هایی مانند کرمان انتقال داده است.
به ندرت میتوان کارفرما یا حتی فردی معمولی را برای گفت و گو یافت. سوار بر خودرو در میلان های غریبانه شهرک به جلو میرویم. هرچه جلوتر میرویم کارخانه های بیشتری خودنمایی میکنند که عدم حمایت برخی دستگاهها و وجود مشکلات آنها را در مراحلی از فعالیتشان و بعضا در مرحله ساخت مومیایی کرده است.
یک... دو... سه... چهار.. و... شمار واحدهای تولیدی تعطیل شده از دستم خارج میشود. بنا بر شنیدهها برخی از این کارخانهها که روزی برای چندین خانواده امرار معاش داشته، امروز نیز جایش را به چراگاه گوسفندان داده است!
بسیاری دیگر هم نیز درتملک بانکها بوده و یا به پخش مواد غذایی تغییر نام داده است.
عدم همکاری بانکها و یک سال تعویق در آغاز به کار کارخانه
مدیرعامل کارخانه شیر سویا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این کارخانه با ۱۰۰ درصد بهره برداری آماده فعالیت است، افزود: در اسفند ۹۲ پروانه بهره برداری را گرفته و سال ۹۳ نیز پروانه ساخت را تحویل گرفته ام.
سید بهاء الدین شهرستانی ادامه داد: از سال ۹۳، کارخانه شیر به طور صد در صدی آماده بهره برداری بوده اما به دلیل عدم همکاری بانکها نیز کار خود را اغاز نکرده است.
وی کمبود سرمایه در گردش را بزرگترین مشکل پیش روی این کارخانه دانست و گفت: این کارخانه برای راه اندازی نیازمند دو میلیارد تومان سرمایه در گردش بوده اما بانکها برای این مبلغ، وثیقه سهل الوصول میخواهند.
شهرستانی ادامه داد: کارخانه را به عنوان وثیقه پیشنهاد داده ام اما بانکها برای دادن سرمایه در گردش خودداری کرده و این وثیقه را نیز نپذیرفتهاند.
وی با اشاره به میزان ظرفیت تولید کارخانه، بیان کرد: کارخانه شیر سویا، ۴۰ تن در فاز یک ظرفیت تولید داشته و برای ۳۰ نفر نیز اشتغال مستقیم ایجاد میکند.
شهرستانی افزود: این کارخانه علاوه بر تولید شیر، برای تولید دیگر محصولات لبنی نیز برنامه ریزی زیادی داشته که در صورت همکاری بانکها و رفع مشکل نیز قدم بزرگی در اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته میشود.
حمایتی از تولیدات داخل استان نیست
مدیرعامل کارخانه «ساعی صنعت» هم در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: تولیدات این کارخانه سازه های فلزی و با ظرفیت ۸ هزار تن در سال است.
سید محمد حسین عماد با بیان اینکه تعداد کارگران از ۷۰ نفر به ۱۲ نفر رسیدهاند، گفت: به دلیل معوقات بانکی، بدهی به شرکت های برق، آب و گاز نیز عملکرد کارخانه را کاهش داده است.
وی ادامه داد: مشکل اصلی این کارخانه عدم حمایت از تولیدات داخلی است به گونه ای بسیاری از محصولات در کارخانه دپو شده است.
عماد با بیان اینکه علی رغم تاکیدات استاندار خراسان جنوبی بر خرید تولیدات داخلی هیچ دستگاهی همکاری نمیکند، بیان کرد: نیازمندی کارخانه به ۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش از دیگر مشکلات پیش روی کارخانه است.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت کار در این کارخانه نامطلوب است، افزود: اگر شرایط به همین صورت باشد تا یک سال آینده نیز این کارخانه تعطیل میشود.
عماد با بیان اینکه باید خانه صنعت و معدن برای حل مشکلات سرمایه گذاران در استان راه اندازی شود، اظهار کرد: بسیاری از کارفرماها نمیدانند برای حل مشکلاتشان باید به کجا مراجعه کنند، بنابراین راه اندازی این خانه گامی بزرگ در جهت حل مشکلات آن ها است.
کارخانههای مجرم پرور؟!
یک سرمایه گذار بیرجندی هم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مشکلات زیادی برای سرمایه گذاری در استان وجود دارد، گفت: بسیاری از سرمایه گذاران در واحد های تولیدی به دلیل عدم پرداخت دیون خود به دستگاهها مجرم شناخته شدهاند.
سید یحیی حسینی با بیان اینکه در حال حاضر کارخانهها به جای تولید اشتغال، مجرم تولید میکند، گفت: برخی از واحدها مشکل فنی و ساختاری دارند اما برخی دیگر نیز به دلیل عدم همکاری بانکها و تامین اجتماعی نیز تعطیل شدهاند.
وی ادامه داد: باید سیاستی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف شده و مشکلات صنعت را به گوش مسئولان برساند.
مدیرعامل کارخانه کشک بیرجند نیز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعدادی از واحد های تولیدی در تملک بانکها است، اظهار کرد: مسئولان اگر دلشان برای مردم نمیسوزد باید دلشان برای بیت المال نیز بسوزد.
محمدعلی رمضانی ادامه داد: بسیاری از اموال بیت المال با تعطیلی کارخانهها سالهاست که مورد استفاده قرار نگرفته و یا برخی از واحدها در مرحله ساخت مانده است.
پشیمانی سرمایه گذاران
مدیرعامل کارخانه کشک با بیان اینکه سرمایه گذار با دیدن کارخانه های تعطیل شده از سرمایه گذاری در استان پشیمان میشوند، افزود: باید حداقل چند تا از این واحدها دوباره فعال شده و امید را به دل مردم و سرمایه گذاران وارد کنند.
وی با اشاره به ظرفیت تولید کارخانه کشک، اظهار کرد: این کارخانه با ظرفیت تولید بیش از ۹۰ تن شیر در روز و اشتغال ۱۵ کارگر مشغول فعالیت است.
رمضانی با بیان اینکه در سال ۷۹ پروانه بهره برداری را گرفته و با چندین واحد تولیدی مشغول فعالیت شدم، افزود: از این واحدها فقط تولید کشک باقی مانده و مابقی را نیز تعطیل کرده ام.
وی با اشاره به تعطیلی واحد های تولیدی، اظهار کرد: برای درخواست یاری به مسئولان زیادی مراجعه کردیم اما پاسخان ها این است که «رکود در کل کشور وجود دارد».
رمضانی افزود: سوال پیش آمده برای سرمایه گذاران این است که اگر رکود در کل کشور بوده و بقیه کارخانهها نیز تعطیل هستند، این مواد غذایی در کجا تولید میشود.
تعطیلی ۴۰ درصد واحدهای تولیدی استان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نی ز چندی پیش در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع مشکلات تولید در استان اظهارکرد: در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استان تاکنون ۱۱۹ مصوبه برای حل مشکلات این بخش تصویب شده است که از این تعداد ۱۱۴ مصوبه عملیاتی شده است.
وی از پرداخت ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحد های تولیدی استان در سال ۹۴ خبر داد و افزود: این تسهیلات به ۲۵ واحد تولیدی پرداخت شده است.
داوود شهرکی از واحدهای تولیدی استان خواست که خود را با شرایط اقتصادی تطبیق دهند تا نیازهای واقعی آنها مشخص شود.
وی با اشاره به فعالیت ۵۳۰ واحد تولید صنعتی در استان بیان داشت: با این حال حدود ۴۰ درصد از واحد ها همچنان در وضعیت تعطیلی قرار دارند.
وی از استقبال سرمایه گذاری در استان طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: ۶۶ پرونده صنعتی در استان صادر شده که نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد افزایش داشته است.
شهرکی از سرمایه گذاری ۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریالی در بخش صنعت استان خبر داد و گفت: در سال گذشته در بخش صنعت برای ۹۰۰ نفر ظرفیت اشتغال ایجاد شده است.
مطالبات واحدهای تولیدی ۶ برابر بدهی آنها
ام البنین میرآبی دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنوبی نیز روز گذشته در مراسم گرامیداشت روز کارگر با اشاره به تعطیلی ۱۳۳ واحد تولیدی استان و بیکاری کارگران اظهارکرد: حال واحدهای تولیدی استان بسیار وخیم است و اکنون علاوه بر واحدهای تولیدی کوچک واحدهای بزرگ نیز دچار بحران شده اند.
به گفته وی از واحدهای تولیدی فعال استان نیز۳۰ درصد از تمام ظرفیت تولید استفاده نمی کنند.
با اشاره به اینکه از کل واحدهای تولیدی استان ۵۸ درصد به اداره برق و ۳۳ درصد به اداره گاز بدهی دارند، اظهار داشت: همچنین ۴۱ درصد از این واحدها به اداره تامین اجتماعی، ۵۰ درصد به اداره مالیات بدهی و ۵۸ درصد معوقه بانکی دارند.
وی با بیان اینکه مطالبات واحدهای تولیدی ۶ برابر بدهی آن ها است، افزود: کارفرمایان در این اتفاقات کم تقصیرترین و کارگران بی تقصیرترین افراد هستند.
به راستی که کاش مسئولانی که حرف از اقتصاد مقاومتی و تولیدات داخلی میزنند برای یک بار قدم در این وادی گذاشته و درد دل کارفرمایان را جویا شوند. چرا در زمانی که شعار و تاکیدات رهبری نیز مبنی بر تولید داخلی است، خراسان جنوبی نیز علی رغم داشتن واحدهای تولیدی بسیاری از محصولاتش را از دیگر استانها وارد میکنند.
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