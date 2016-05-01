طغیان«وبا» در کشور تکذیب شد/ ماجرای آلودگی توت فرنگی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر محمد مهدی گويا گفت: معمول اين است كه طغيان‌هاي وبا در كشور هرچند سال يك بار شدت مي‌گيرد و از آنجا كه ما در چند ساله اخير چنين طغياني نداشتيم، وظيفه ايجاب مي‌كند كه با آمادگي بيشتري به اين مسئله بپردازيم.

وی با بيان اينكه هنوز زود است كه منتظر طغيان وبا در كشور باشيم و تا کنون هیچ موردی از این بیماری در کشور رخ نداده است،گفت: آنچه كه باعث شده نسبت به اين بيماري توجه ويژه كنيم، بيشتر مربوط به كشورهاي همسايه ما مي‌شود.

گويا با یادآوری این موضوع که سال گذشته كشور عراق، يك همه‌گيري نسبتاً بزرگ وبا در اواخر تابستان داشته است، گفت: براساس اعلام سازمان جهاني بهداشت وضعيت عراق بايد با دقت دنبال و اقدامات كنترلي تشديد شود و اين احتمال وجود دارد كه در فصل بهار در آن كشور شاهد طغيان بيماري وبا باشيم.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بيان اينكه به دنبال همه گیری بیماری وبا در كشور عراق فعاليت‌هاي پيشگيرانه خود را زودتر شروع كرده‌ايم، گفت: اولين نشست ما با معاون‌هاي بهداشتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي استان خوزستان قبل از وقوع سيل در استان‌هاي غربي كشور برگزار شد.

وي افزود: در اين نشست هماهنگي‌هاي لازم براي تشديد اقدامات كنترلي در مورد سلامت آب آشاميدني و همچنين مواد غذايي صورت گرفت و خوشبختانه بسيار تاثيرگذار بود و اتفاقي هم رخ نداد.

گویا همچنين از برگزاري نشست ديگري با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي غرب و جنوب كشور در شهر اهواز خبر داد و گفت: در این نشست نیز مجدداً اهميت موضوع مورد تاكيد قرار گرفت و مقرر شد معاونت‌هاي بهداشتي دانشگاه های علوم پزشکی و ستاد مركزي معاونت بهداشت وزارت بهداشت كنترل‌هاي خود را زودتر از سال‌هاي قبل آغاز نمايند كه همين كار هم صورت گرفت.

وی افزود: همزمان، با مسئولين اداره كل آب و فاضلاب كشور نيز هماهنگي صورت گرفته تا كنترل‌ها بر روي سلامت آب آشاميدني به خصوص استان‌هاي جنوب غربي كشور تشديد شود.

رئيس مركز مديريت بيماري‌هاي واگير وزارت بهداشت با اشاره به موضوع آبياري سبزيجات با فاضلاب گفت: خوشبختانه طي سال‌هاي اخير با هماهنگي‌هايي كه با وزارتخانه‌هاي كشور و جهاد كشاورزي صورت گرفته، اقدامات مشترك و مراقبتی جهت جلوگيري از آبياري سبزيجات با فاضلاب در كليه استان‌هاي كشور تشديد شده است .

گویا تصریح کرد: امسال نيز اين اقدامات كنترلي با قوت بيشتري دنبال خواهد شد و مقرر شده است برخورد قانوني با متخلفانی که با این اقدام ، سلامت مردم كل كشور را در معرض تهديد قرار دهند صورت گيرد.

وی همچنین خبر آلودگی توت فرنگی ها در استان گلستان و مراجعه و بستری شدن تعدادی از هموطنان به دلیل بیماری وبا را که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده بود به شدت تکذیب کرد و گفت: مردم اطمینان داشته باشند هر گونه اطلاع رسانی در مورد این بیماری در کوتاهترین زمان ممکن از طریق روابط عمومی وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت و از مردم انتظار می رود فقط اطلاعات خود را از این طریق کسب کنند.