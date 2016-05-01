رشد ۱۰.۴ درصدی صادرات در شرکت فولاد هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فولاد هرمزگان، امیرمسعود هراتیان، با اشاره به مذاکرات فولاد هرمزگان برای بازاریابی و صادرات هرچه بیشتر محصول به بازارهای هدف گفت: تمرکز شرکت فولاد هرمزگان بر افزایش کمی و کیفی میزان محصولات خود و همچنین توسعه بازارهای صادراتی خود است که در این راستا خوشبختانه با توجه به لغو تحریم‌ها و برنامه‌هایی که از سوی مسئولین در راستای حمایت از تولید در نظر است، چشم انداز مناسبی برای صادرات می‌توان درنظرگرفت.

وی افزایش بهره وری مبتنی بر افزایش تولید گریدهای ویژه با ارزش افزوده‌ بالاتر و با ابعاد خاص و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید جهت حضور موفق در بازارهای داخلی و بین‌المللی را از راهبردهای اساسی و استراتژیک فولاد هرمزگان برای سال ۱۳۹۵ برشمرد و افزود: علاوه بر این موارد افزایش کیفیت در محصولات و کاهش ضایعات تولیدی نیز از جمله اهداف کلان این شرکت است.

مدیر عامل شرکت فولاد هرمزگان ضمن ارزیابی مثبت از وضعیت آینده فولاد هرمزگان تصریح کرد: استان هرمزگان با توجه به قرار گرفتن در مجاورت مخازن عظیم گاز عسلویه، نزدیک بودن به معادن سنگ‌آهن در گل‌گهر، دسترسی به آبهای آزاد و بهره مندی از مزیت امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات و صادرات محصولات تولیدی با در اختیار داشتن مجتمع‌های بندری و همچنین مزیت امکانات حمل و نقل جاده ای، ریلی و دریایی یکی از مساعدترین مناطق ایران جهت تولید فولاد است.

وی عنوان کرد: از این رو جهت تبدیل استان هرمزگان به قطب اول فولاد کشور ضرورت دارد تا هرچه سریعتر پروژه های نیمه تمام فولادسازی در استان و سایر طرح های توسعه تکمیل گردد از طرفی با توجه به مصرف سرانه فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ به ۴۵۰ کیلوگرم به ازای هر نفر، میزان مصرف فولاد در کشور به ۴۱.۵ میلیون تن تا سال ۱۴۰۴ خواهد رسید.

وی افزود: با توجه به سند چشم انداز مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در ایران، صادرات ۱۴ میلیون تنی فولاد قابل حصول بوده که با توجه به شرایط استان هرمزگان امکان تحقق این میزان صادرات از طریق فولادسازی های مستقر در استان هرمزگان فراهم است. فولاد هرمزگان در منطقه‌ای قرار دارد که زیرساخت‌های مناسبی از جمله خطوط ریلی، اسکله و غیره در این منطقه در نظر گرفته شده است.

هراتیان گفت: در افق ۱۴۰۴ بخشی از تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کل هلدینگ فولاد مبارکه دیده شده است که به صورت طبیعی بخشی از این برنامه مربوط به فولاد هرمزگان خواهد بود که نقطه ایده آل در نظر گرفته شده برای کارخانه فولاد هرمزگان، رسیدن به تولید ۵ میلیون تن فولاد است که امیدواریم این امر با حمایت مسئولین و در ادامه با تلاش و پشتکار همه جانبه کارکنان فولاد هرمزگان محقق شود.

شرکت فولادهرمزگان با تولیدسالیانه ۱.۵ میلیون تن تختال، در ۱۳ کیلومتری غرب شهر بندرعباس قرار دارد.