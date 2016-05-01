به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه امروزه تجارت الکترونیک یکی از ابزارهای مهم و کارآمد در جهت رونق کسب و کار سازمان های دارای رویکرد اقتصادی و افزایش چشمگیر سود و درآمد آنها به شمار می‌رود، شرکت پست با مشاهده وضعیت فروشگاه‌های اینترنتی کشور با هدف نظارت و ساماندهی فروشگاه های فعال، کاهش هزینه‌ها و همچنین ایجاد ارزش برای مشتریان و ذی نفعان به بازنویسی و طراحی مجدد سامانه بازار الکترونیک با امکانات جدید پرداخت.

در نسخه جدید بازار الکترونیک با ایجاد فضایی امن، زمینه فعالیت هرچه بهتر و مناسب تر در عرصه خرید و فروش اینترنتی برای آحاد مردم و صاحبان کسب و کار فراهم شده است. همچنین این سامانه دارای امکانات متعدد و جدیدی است و سرعت بارگذاری صفحات به طور چشمگیری در این سامانه در مقایسه با سامانه قبلی بازار افزایش يافته است.

امکان جستجوی پیشرفته، نمایش اطلاعات مربوط به سفارشات در قالب بارکد دو بعدی، ارسال پیامک و پست الکترونیک به خریداران در لحظه خرید و کامل شدن سفارش از دیگر امکانات تعبیه شده بازار الکترونیک است.

قالب جدید طراحی شده واکنش گرا (Responsive) بوده و با تلفن همراه و تبلت مطابقت کامل داشته، به گونه ای که نمایش آن ظاهری متفاوت و مناسب را دارا است.

این سامانه به نشانی ebazar.post.ir قابل دسترسی است و مسئولان پست معتقدند این سامانه جدید می‌تواند نیازهای مشتریان و کاربران را مرتفع کند و گامی موثر در جهت توسعه تجارت الکترونیک کشور خواهد بود.