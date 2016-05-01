دو هنرمند دعوت جشنواره تئاتر دانشگاهی را پذیرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان و نظریه پرداز مطرح کرئوگرافی در نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران حضور خواهند داشت.

برگزاری یک کارگاه آموزشی با عنوان «مفهوم بدن پست مدرن»، یک نمایش با نام «سدریک اندروکس» با اجراگری سدریک اندروکس و یک سخنرانی با عنوان «ژروم بل به روایت ژروم بل» برنامه حضور این هنرمندان در جشنواره تئاتر دانشگاهی است.

ژروم بل یکی از تاثیر گزارترین هنرمندان معاصر در حوزه مطالعات اجرا و کرئوگرافی است که در این زمینه تالیفات و سخنرانی‌های متعددی در دانشگاه‌ها انجام داده است. فیلم‌های آثار این هنرمند در بی‌ینال‌های هنر معاصر و بسیاری از موزه‌ها نمایش داده شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

در توضیح ورکشاپ «مفهوم بدن پست مدرن» که روز جمعه ۳۱ ادیبهشت ماه زیر نظر توسط اندروکس برگزار می شود، آمده است:

«با تکیه بر اجراهایی از مرسی کانینگهام، تریشا براون و ژروم بل، جنبش‌های هنری متفاوت و مراحل اصلی تکامل رقص معاصر را بررسی خواهیم کرد. برای شروع با تمرینات و تکنیک‌های طراحی حرکت مرسی کانینگهام را انجام می‌دهیم و سپس به تریشا براون و قطعه NEWARK او خواهیم رسید. در نهایت نیز نمایش The Show Must Go On اثر ژروم بل پایان بخش کارگاه خواهد بود.»

نمایش «سدریک اندروکس» به کارگردانی ژروم بل نیز در روزهای ۳۱ اردیبهشت، ۱ و ۲ خرداد در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود.